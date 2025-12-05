El dólar oficial bajó y se consolida la calma cambiaria tras el anuncio de una nueva colocación de deuda

El precio del dólar oficial encadenó este viernes en su cuarta baja consecutiva, en una jornada marcada por el anuncio del regreso de Argentina al mercado internacional de deuda, con una licitación prevista para la próxima semana. El movimiento reforzó la paz cambiaria y alejó al tipo de cambio del techo de la banda establecida por el Banco Central (BCRA).
El dólar mayorista retrocedió $9 (-0,6%), hasta los $1.435, quedando 5,5% por debajo del límite superior de la banda cambiaria, fijado en $1.513 por el BCRA.
En el segmento minorista, el Banco Nación vendió el dólar a $1.460, $10 menos que el jueves. El promedio entre bancos relevado por el BCRA se ubicó en $1.462,75.
Vuelve la emisión de deuda en dólares
En enero, el Gobierno enfrentará vencimientos con acreedores privados por u$s 4.200 millones. Con este telón de fondo, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la próxima semana se lanzará un bono en dólares bajo ley local, con vencimiento en 2029.
Aclaró, sin embargo, que la intención no es cubrir la totalidad de los pagos de enero con esa operación, ya que parte de los compromisos podrían atenderse mediante un acuerdo de repo con bancos.
En el mercado consideran que un “buen resultado” para el equipo económico sería captar entre u$s 1.500 millones y u$s 2.000 millones, con una tasa estimada entre 8% y 10%.
A cuánto cerró el dólar blue en Mendoza
En Mendoza el dólar oficial cerró a la baja. La cotización fue de $ 1.411,91 para la compra, con -$ 6,63 menos y en $ 1.462,75 para la compra, con una diferencia de -$ 7,03.
Mientras que el dólar blue subió $5 para la compra, en $ 1.415,00 y en 1.439,00 para la venta.