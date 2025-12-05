El dólar oficial bajó y se consolida la calma cambiaria tras el anuncio de una nueva colocación de deuda

precio del dolar El precio del dólar oficial y blue fue impactado directamente por el anuncio del ministro de economía este viernes.

Vuelve la emisión de deuda en dólares

En enero, el Gobierno enfrentará vencimientos con acreedores privados por u$s 4.200 millones. Con este telón de fondo, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la próxima semana se lanzará un bono en dólares bajo ley local, con vencimiento en 2029.

Aclaró, sin embargo, que la intención no es cubrir la totalidad de los pagos de enero con esa operación, ya que parte de los compromisos podrían atenderse mediante un acuerdo de repo con bancos.

En el mercado consideran que un “buen resultado” para el equipo económico sería captar entre u$s 1.500 millones y u$s 2.000 millones, con una tasa estimada entre 8% y 10%.

A cuánto cerró el dólar blue en Mendoza

En Mendoza el dólar oficial cerró a la baja. La cotización fue de $ 1.411,91 para la compra, con -$ 6,63 menos y en $ 1.462,75 para la compra, con una diferencia de -$ 7,03.

Mientras que el dólar blue subió $5 para la compra, en $ 1.415,00 y en 1.439,00 para la venta.