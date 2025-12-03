El dólar oficial cerró estable y cayó el blue, mientras el Tesoro busca comprar U$S4 mil millones

El Gobierno necesita afrontar un pago por U$ 4.000 millones en enero. Corresponde al vencimiento de intereses de la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485, pero de concretarse la operación de compra el dólar puede volver a subir como ocurrió en la rueda del martes.

Además del dólar blue (-0,35%), también el dólar mayorista registró una caída, aunque menor. Tras retroceder -0,2%, la divisa que es referencia para el mercado y también el Banco Central concluyó la jornada a $1.454.

A su vez, la banda cambiaria máxima que regula el BCRA a un ritmo de 1% mensual alcanzó los $1.512,40, con lo cual el dólar mayorista sigue lejos del rango de intervención.

Entre las divisas financieras volvieron a registrarse altibajos.

El dólar MEP, que había iniciado la jornada con una caída de 0,41%, repuntó 1,21% ($17,50) hasta llegar a venderse a $1.475.

En tanto, el dólar CCL (Contado Con Liquidación) redondeó los $1.514,2. Fue producto de una caída de 0,41%.