El dólar oficial cerró estable y cayó el blue, mientras el Tesoro busca comprar U$S4 mil millones

El dólar oficial cerró este miércoles 3 a $1.480 para la venta en la pizarra del Banco Nación, mismo valor del martes. Pero el dólar blue cedió $5, para alcanzar los $1.440 durante una jornada en la que la mayoría de las cotizaciones registró una caída salvo el dólar MEP y mientras el gobierno nacional busca cerrar la compra de reservas.
La divisa oficial se mantuvo estable, luego de trascender una negociación por la que el Tesoro analiza una oferta de US$7.000 millones de varios bancos privados. Algunos de ellos cotizaron el dólar minorista a $1.485 e incluso $1.490 por unidad, como el caso del ICBC, Ciudad y el Macro.
“Los bancos nos ofrecieron entre US$6.000 millones y 7.000 millones y estamos viendo cuánto le tomaremos”, dijo el ministro de Economía Luis Caputo, durante un encuentro con empresarios organizado por El Cronista.
El Gobierno necesita afrontar un pago por U$ 4.000 millones en enero. Corresponde al vencimiento de intereses de la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485, pero de concretarse la operación de compra el dólar puede volver a subir como ocurrió en la rueda del martes.
Además del dólar blue (-0,35%), también el dólar mayorista registró una caída, aunque menor. Tras retroceder -0,2%, la divisa que es referencia para el mercado y también el Banco Central concluyó la jornada a $1.454.
A su vez, la banda cambiaria máxima que regula el BCRA a un ritmo de 1% mensual alcanzó los $1.512,40, con lo cual el dólar mayorista sigue lejos del rango de intervención.
Entre las divisas financieras volvieron a registrarse altibajos.
El dólar MEP, que había iniciado la jornada con una caída de 0,41%, repuntó 1,21% ($17,50) hasta llegar a venderse a $1.475.
En tanto, el dólar CCL (Contado Con Liquidación) redondeó los $1.514,2. Fue producto de una caída de 0,41%.