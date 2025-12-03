Confirmado el precio del dólar este jueves 4 de diciembre cuando abran los bancos

En una semana en la que el precio del dólar se ha caracterizado por su estabilidad, con apenas una leve suba, los bancos se adelantaron y ya confirmaron el valor de la moneda norteamericana para la mañana de este jueves. Te contamos a cuánto se venderá el dólar al público en general.

El precio del dólar en cada banco este jueves 4 de diciembre

Según lo dado a conocer por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este jueves 4 de diciembre, será el siguiente: