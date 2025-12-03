Inicio Economía Dólar
Confirmado el precio del dólar este jueves 4 de diciembre cuando abran los bancos

Los principales bancos de Argentina confirmaron cál será el precio del dólar este jueves 4 de diciembre cuando se habiliten las operaciones cambiarias

Daniel Calivares
Los bancos más importantes de Argentina confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este jueves 4 de diciembre, cuando abran los bancos.

En una semana en la que el precio del dólar se ha caracterizado por su estabilidad, con apenas una leve suba, los bancos se adelantaron y ya confirmaron el valor de la moneda norteamericana para la mañana de este jueves. Te contamos a cuánto se venderá el dólar al público en general.

dolares, bancos, cotizacion (2).jpg

El precio del dólar en cada banco este jueves 4 de diciembre

Según lo dado a conocer por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este jueves 4 de diciembre, será el siguiente:

  • Banco Galicia: $1.470
  • Banco Nación: $1.480
  • Banco ICBC: $1.485
  • Banco BBVA: $1.475
  • Banco Supervielle: $1.478
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.485
  • Banco Patagonia: $1.480
  • Banco Hipotecario: $1.470
  • Banco Santander: $1.480
  • Brubank: $1.478
  • Banco Credicoop: $1.480
  • Banco Macro: $1.480
  • Banco Piano: $1.480
dolares, bancos (2).jpg

El precio del dólar blue el jueves 4 de diciembre

En tanto, las cuevas, también dieron a conocer el precio que tendrá el dólar blue durante el lunes por la mañana, cuando se inicien las actividades bancarias y los "arbolitos" comiencen su trabajo.

En ese sentido, las cuevas confirmaron que el dólar blue arrancará a un precio más bajo que el oficial, por tercera semana consecutiva, y que, por lo tanto, se venderá a $1.445, esperando el accionar del mercado en los primeros minutos de este jueves.

