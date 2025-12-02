Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este miércoles 3 de diciembre

El dólar arrancó esta semana en $1.475 y mantuvo ese valor hasta casi el final de la jornada de este martes, dando un respiro al Banco Central, que está a la espera de lo que ocurrirá cuando se comiencen a pagar los aguinaldos y haya mayor cantidad de pesos en la calle.

En tanto, en las cuevas, se confirmó que el dólar blue se comenzará a vender más barato que el oficial en la mañana de este lunes, en una tendencia que ya lleva varias semanas.