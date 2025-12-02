Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este miércoles 3 de diciembre

Los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar este miércoles 3 de diciembre, cuando cada entidad abra sus puertas en el tercer día de una semana en la que la moneda norteamericana se ha mantenido estable.
El dólar arrancó esta semana en $1.475 y mantuvo ese valor hasta casi el final de la jornada de este martes, dando un respiro al Banco Central, que está a la espera de lo que ocurrirá cuando se comiencen a pagar los aguinaldos y haya mayor cantidad de pesos en la calle.
En tanto, en las cuevas, se confirmó que el dólar blue se comenzará a vender más barato que el oficial en la mañana de este lunes, en una tendencia que ya lleva varias semanas.
El precio del dólar en cada banco este miércoles 3 de diciembre
Según lo dado a conocer por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este miércoles 3 de diciembre, será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.470
- Banco Nación: $1.480
- Banco ICBC: $1.485
- Banco BBVA: $1.480
- Banco Supervielle: $1.478
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480
- Banco Patagonia: $1.470
- Banco Hipotecario: $1.470
- Banco Santander: $1.480
- Brubank: $1.475
- Banco Credicoop: $1.485
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.480
El precio del dólar blue el miércoles 3 de diciembre
Las cuevas, por su parte, también dieron a conocer el precio que tendrá el dólar blue durante el lunes por la mañana, cuando se inicien las actividades bancarias y los "arbolitos" comiencen su trabajo.
En ese sentido, las cuevas confirmaron que el dólar blue arrancará a un precio más bajo que el oficial, por tercera semana consecutiva, y que, por lo tanto, se venderá a $1.445, esperando el accionar del mercado en los primeros minutos de este lunes.