Mendocinos en Miami: despedida de solteros, robo, detención y la fianza que deberán pagar

"No tiene necesidad ninguno de los chicos, están todos muy bien económicamente. Son todos empresarios, ninguno tiene un mal pasar", añadió Marcelo.

Los 5 mendocinos identificados como Diego Xiccato, de 46 años, Mauricio Ariel Aparo Orlando, de 49 años, Sebastián Luis Moyano, de 41 años, Juan Manuel Zuloaga Arenas, de 49 años, y Juan Pablo Rua, de 45 años, fueron detenidos en domingo pasado tras robar en tiendas de reconocidas marcas en el Dolphin Mall, ubicado en el sur de Florida, Miami

Los mendocinos pasaron por una rápida y precisa audiencia

Los detenidos fueron tomados por las cámaras de seguridad del mall de Miami cuando robaron valijas, ropa y otros elementos de diferentes tiendas. Al detenerlos tenían casi 2.000 dólares en mercadería.

La audiencia con los mendocinos comenzó a las 7.59 del martes, los acusados pasaron de a uno para hablar con la jueza Mindy Glazer, todo terminó 20 minutos después.

Diego Xiccato, de 46 años, fue el primero en entrar en una sala de audiencia que se realizó por zoom, y se lo vio que estaba vestido como cualquier preso de Estados Unidos, con un uniforme naranja.

mendocinos detenidos robos mecheros miami Los mendocinos fueron a Estados Unidos por una despedida de solteros, pero quedaron detenidos tras los robos cometidos en el Dolphin Mall. Foto: Gentileza La Nación

Se trata del peluquero que tiene su local en la esquina de calles Hipólito Yrigoyen y República del Líbano, del barrio Bombal, en Capital. Él pidió ser representado por un abogado oficial, y ante esa representación legal la jueza le informó que estaba imputado por participar en un crimen organizado para defraudar, cometer robos múltiples y por robo al por menor. En total deberá pagar 4.500 dólares, y tiene prohibido acercarse al Dolphin Mall y a las tiendas donde robó.

A penas 5 minutos después ingresó Mauricio Ariel Aparo Orlando, de 49 años. La magistrada determinó que él estaba en condiciones de pagar un abogado debido a los bienes que tiene sus empresas de venta de mercadería, reparación de autos y motos, y una empresa de comunicación con Sebastián Moyano, de 41 años, otro de los detenidos.

El hombre prefirió continuar con la audiencia sin representante. Quería hacerlo rápido con la esperanza de poder usar el pasaje que tenía para volver a Argentina este miércoles, pero no fue así. La jueza lo imputó, le prohibió acercarse al Dolphin Mall y le impuso pagar 4.500 dólares para la libertad condicional. "Que tenga un buen día", le dijo Glazer.

mindy glazer La jueza Mindy Glazer imputó a los 5 mendocinos mecheros y les fijó una fianza en una audiencia que duró 20 minutos.

El tercer mendocino fue Sebastián Luis Moyano, de 41 años. Allí se supo que ya tiene antecedentes por otros delitos cometidos en Estados Unidos y tampoco pudo pedir un abogado del Estado. El acusado le pidió a la jueza que le pusiera la fianza, la cual fue de 4.000 dólares, además de la prohibición de acercamiento al mall y la sugerencia que esté atento a las próximas audiencias.

Manuel Zuloaga Arenas, de 49 años, fue el cuarto mendocino en pasar. Sin abogado, preguntó directamente por la fianza, y la magistrada le indicó que deberá pagar 4.000 dólares.

Por último Juan Pablo Rua, de 45 años, fue el último en tener su espacio en la audiencia. Al igual que sus amigos, también estaba vestido con el uniforme naranja de preso. En este caso dijo que tenía el dinero para pagar un abogado, sin embargo no quería esperar y pidió directamente que lo notificaran de la fianza.

Luego que la jueza le dijo que eran 4.000 dólares, el mendocino le preguntó cómo debía hacerlo para pagarlo: "En la cárcel en donde usted está aceptan tarjetas de crédito o puede contratar a un financista", le respondió Mindy Glazer.