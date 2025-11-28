El emotivo mensaje de la familia de las dos niñas víctimas del accidente en Chile

El mensaje de la familia de las víctimas

"Queremos agradecer inmensamente a cada uno de ustedes por las campañas realizadas para colaborar con la tragedia que nos tocó atravesar", comienza el mensaje escrito por la familia de las niñas víctimas del accidente.

El comunicado de los mendocinos agrega que lo que más necesitan son "oraciones y buenas energías" para las niñas. Además, lo describieron como un proceso lento, que demanda tiempo y mucha dedicación, pero que el día a día trae mejoras.

comunicado familia mendocina El mensaje de la familia de las dos niñas víctimas del accidente en Chile.

"El recuerdo más importante que quedará para Ampi e Isa de todo lo vivido será el amor que ustedes les brindaron. Se lo prometemos a ellas y también a ustedes. Todo va a estar bien", dicen las últimas lineas.

Parte médico de los menores

De acuerdo con la información que brindaron desde el hospital San Camino el 27 de noviembre, ambas niñas se encuentran hemodinámicamente estables dentro de la gravedad de sus cuadros, responden en términos generales a los tratamientos y permanecen bajo vigilancia permanente.

Una de ellas presenta tiene múltiples fracturas y la otra tiene politraumatismos ocasionados por la fuerza del impacto de los vehículos. Una de ellas se encuentra fuera de riesgo vital, y la otra estable dentro de su condición de gravedad, informó Rodrigo González, director del Hospital San Camilo de Chile.

Cómo fue el accidente

El accidente ocurrió a las 6.30 del martes 25 de noviembre en el kilómetro 24 de la Ruta 60 CH, por donde los mendocinos circulaban al oeste en un Fiat Cronos con patente argentina y en sentido contrario lo hacía una Suv chilena.

accidente chile san felipe El accidente ocurrió a las 6.30 del martes 25 de noviembre. Indicaron que había mucha niebla a esa hora.

Las autoridades chilenas indicaron que desde la madrugada del martes había mucha niebla en la zona que redujo notoriamente la visibilidad y creen que pudo ser un factor en el accidente. Personal médico que trabajó en el lugar confirmó que el conductor chileno, al igual que el matrimonio mendocino, murieron en el lugar.