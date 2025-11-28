El emotivo mensaje de la familia de las dos niñas víctimas del accidente en Chile

En la madrugada del martes 25 de noviembre, una familia de mendocinos sufrió un trágico accidente en la Autopista Los Andes, en Chile. Murieron dos mendocinos y un conductor brasileño radicado en Chile hace años. Además, dos menores terminaron internadas en grave estado.
El accidente vial tuvo lugar cerca de la comuna de San Felipe. La pareja fallecida, Víctor Hugo Venturín, de 65 años; y Elsa Torres, 64 años, viajaba junto a sus dos nietas, de 10 y 11 años.
Las niñas resultaron heridas y fueron derivadas al hospital San Camino, en San Felipe, y al San Juan de Dios, en Los Andes, con heridas de gravedad. Recientemente, la familia de las niñas publicó un mensaje en redes sociales.
El mensaje de la familia de las víctimas
"Queremos agradecer inmensamente a cada uno de ustedes por las campañas realizadas para colaborar con la tragedia que nos tocó atravesar", comienza el mensaje escrito por la familia de las niñas víctimas del accidente.
El comunicado de los mendocinos agrega que lo que más necesitan son "oraciones y buenas energías" para las niñas. Además, lo describieron como un proceso lento, que demanda tiempo y mucha dedicación, pero que el día a día trae mejoras.
"El recuerdo más importante que quedará para Ampi e Isa de todo lo vivido será el amor que ustedes les brindaron. Se lo prometemos a ellas y también a ustedes. Todo va a estar bien", dicen las últimas lineas.
Parte médico de los menores
De acuerdo con la información que brindaron desde el hospital San Camino el 27 de noviembre, ambas niñas se encuentran hemodinámicamente estables dentro de la gravedad de sus cuadros, responden en términos generales a los tratamientos y permanecen bajo vigilancia permanente.
Una de ellas presenta tiene múltiples fracturas y la otra tiene politraumatismos ocasionados por la fuerza del impacto de los vehículos. Una de ellas se encuentra fuera de riesgo vital, y la otra estable dentro de su condición de gravedad, informó Rodrigo González, director del Hospital San Camilo de Chile.
Cómo fue el accidente
El accidente ocurrió a las 6.30 del martes 25 de noviembre en el kilómetro 24 de la Ruta 60 CH, por donde los mendocinos circulaban al oeste en un Fiat Cronos con patente argentina y en sentido contrario lo hacía una Suv chilena.
Las autoridades chilenas indicaron que desde la madrugada del martes había mucha niebla en la zona que redujo notoriamente la visibilidad y creen que pudo ser un factor en el accidente. Personal médico que trabajó en el lugar confirmó que el conductor chileno, al igual que el matrimonio mendocino, murieron en el lugar.