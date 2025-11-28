Inicio Sociedad Chile
El ministro de Seguridad de Chile aseguró que el golpe comando a un tour de compras de Mendoza es "inédito"

Luis Cordero Vega adelantó que reforzarán la seguridad y que Carabineros estudia en detalle el caso

Melisa Stopansky
Por Melisa Stopansky [email protected]
Un micro con 60 mendocinos fue atacado brutalmente en medio de un tour de compras. 

El ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero Vega, se refirió al violento asalto que sufrió un micro con 60 turistas mendocinos durante una encerrona en la ruta 71, en las afueras de Santiago. El funcionario calificó el hecho como “inédito” para el país y aseguró que las autoridades trabajan con prioridad para esclarecer el ataque y reforzar las medidas de seguridad en las zonas rurales y turísticas.

Cordero Vega aseguró que quienes quieran visitar Chile este verano "lo pueden hacer con tranquilidad".

El titular de la cartera de Seguridad Pública brindó un reportaje en las últimas horas a Canal 24 -de ese país- y señaló: “No tenemos antecedentes previos de hechos similares”. Se estima que el robo está valuado en 26.000 dólares.

tours de compras chile asalto 2
Pasajeros de un tours de compras vivieron una pesadilla este jueves en la madrugada, al ser atacados por una banda de delincuentes en Chile y de retorno a Argentina

El funcionario del presidente Gabriel Boric remarcó que se trata de una modalidad poco frecuente en el territorio chileno. E indicó que Carabineros está analizando el caso en detalle, revisando el horario del ataque, el recorrido del micro y las características de las víctimas.

La investigación al golpe comando que sufrió un tour de compras

El ministro explicó que tanto Carabineros como el Ministerio Público manejan diversas líneas investigativas, entre ellas la posibilidad de que la banda contara con información precisa sobre el movimiento del bus proveniente de centros comerciales, horario habitual de retorno hacia Argentina de los tours de compras.

Operativos Enjambre Carabineros
Carabineros investiga a la banda que atacó brutalmente a un colectivo con pasajeros mendocinos.

Además, destacó que la Subcomisaría de Asuntos Diplomáticos asistió a los pasajeros argentinos apenas denunciado el hecho, coordinando apoyo consular y resguardo durante el proceso investigativo. Hay que mencionar que el colectivo quedó en medio de la nada y sus ocupantes fueron atacados y desvalijados.

Luis Cordero Vega, ministro de Seguridad Pública de Chile

Cordero buscó llevar tranquilidad a quienes planean viajar a Chile en temporada estival: “Quienes deseen venir a nuestro país lo pueden hacer con mucha tranquilidad”, dijo, asegurando que se reforzarán los patrullajes y controles en rutas utilizadas por turistas.

Mientras avanza la investigación, la policía chilena mantiene operativos para identificar a la banda responsable, sospechada de actuar con un alto nivel de planificación y de moverse en sectores con baja infraestructura y sin cámaras de seguridad.

