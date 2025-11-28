El ministro de Seguridad de Chile aseguró que el golpe comando a un tour de compras de Mendoza es "inédito"

tours de compras chile asalto 2 Pasajeros de un tours de compras vivieron una pesadilla este jueves en la madrugada, al ser atacados por una banda de delincuentes en Chile y de retorno a Argentina Foto: Gentileza

El funcionario del presidente Gabriel Boric remarcó que se trata de una modalidad poco frecuente en el territorio chileno. E indicó que Carabineros está analizando el caso en detalle, revisando el horario del ataque, el recorrido del micro y las características de las víctimas.

La investigación al golpe comando que sufrió un tour de compras

El ministro explicó que tanto Carabineros como el Ministerio Público manejan diversas líneas investigativas, entre ellas la posibilidad de que la banda contara con información precisa sobre el movimiento del bus proveniente de centros comerciales, horario habitual de retorno hacia Argentina de los tours de compras.

Operativos Enjambre Carabineros Carabineros investiga a la banda que atacó brutalmente a un colectivo con pasajeros mendocinos. Foto: Gobierno de Chile

Además, destacó que la Subcomisaría de Asuntos Diplomáticos asistió a los pasajeros argentinos apenas denunciado el hecho, coordinando apoyo consular y resguardo durante el proceso investigativo. Hay que mencionar que el colectivo quedó en medio de la nada y sus ocupantes fueron atacados y desvalijados.

Luis Cordero Vega, ministro de Seguridad Pública de Chile

Cordero buscó llevar tranquilidad a quienes planean viajar a Chile en temporada estival: “Quienes deseen venir a nuestro país lo pueden hacer con mucha tranquilidad”, dijo, asegurando que se reforzarán los patrullajes y controles en rutas utilizadas por turistas.

Mientras avanza la investigación, la policía chilena mantiene operativos para identificar a la banda responsable, sospechada de actuar con un alto nivel de planificación y de moverse en sectores con baja infraestructura y sin cámaras de seguridad.