Un joven de 22 años se quitó la vida luego de discutir con su novia

La joven explicó que se encontraban entablando una conversación a través de la aplicación de WhatsApp y las agresiones subieron de tono, por lo que su novio -identificado como Guillermo Emanuel Pereira, domiciliado en esa localidad- salió de su casa a bordo de su automóvil.

Tras los dichos de Farías, los uniformados salieron en busca de Pereira y se desplazaron hasta una zona señalada por la mujer. Al llegar a la altura del kilómetro 555 de la Ruta Nacional 34 encontraron un automóvil Renault estacionado a pocos metros de la banquina.

joven1 Santiago del Estero. Un joven se peleó con su novia y tomó la drástica decisión de quitarse la vida.

Cuando se acercaron al rodado notaron que a escasa distancia se encontraba el cuerpo de un hombre colgado de un árbol. Allí establecieron que efectivamente se trataba de Pereira.

El fiscal Ezequiel Bustamante, ordenó que se dé intervención a expertos de la División Criminalística, que se tome entrevistas a los familiares del joven y el traslado del cuerpo por parte de la morguera hacia Añatuya, donde será examinado por el médico forense para establecer las causas del deceso.

Fuente: elliberal.com.ar