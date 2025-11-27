Un joven de 22 años se quitó la vida luego de discutir con su novia

Un joven santiagueño de 22 años se quitó la vida luego de discutir con su novia vía WhatsApp. La víctima tenía 22 años y fue hallado por lugareños suspendido debajo de un árbol, a la altura del kilómetro 555 en Real Sayana.
Una dramática determinación tomó un joven de 22 años, residente en la localidad de Real Sayana, Santiago del Estero, cuando peleó con su pareja, salió de su casa y se quitó la vida a la vera de la Ruta Nacional 34.
El grave episodio se registró alrededor de las 2.50 de la madrugada cuando una joven -de apellido Farías- llegó en medio de una crisis de nervios hasta la Comisaría de la zona e informó que mantuvo una discusión con su novia y este le manifestó que iba a desistir de su vida.
La joven explicó que se encontraban entablando una conversación a través de la aplicación de WhatsApp y las agresiones subieron de tono, por lo que su novio -identificado como Guillermo Emanuel Pereira, domiciliado en esa localidad- salió de su casa a bordo de su automóvil.
Tras los dichos de Farías, los uniformados salieron en busca de Pereira y se desplazaron hasta una zona señalada por la mujer. Al llegar a la altura del kilómetro 555 de la Ruta Nacional 34 encontraron un automóvil Renault estacionado a pocos metros de la banquina.
Cuando se acercaron al rodado notaron que a escasa distancia se encontraba el cuerpo de un hombre colgado de un árbol. Allí establecieron que efectivamente se trataba de Pereira.
El fiscal Ezequiel Bustamante, ordenó que se dé intervención a expertos de la División Criminalística, que se tome entrevistas a los familiares del joven y el traslado del cuerpo por parte de la morguera hacia Añatuya, donde será examinado por el médico forense para establecer las causas del deceso.
Fuente: elliberal.com.ar