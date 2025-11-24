Un joven de 19 años murió al caer durante una carrera cuadrera

El accidente se produjo cuando, por razones que aún se intentaban determinar, el animal perdió estabilidad a gran velocidad. El impacto provocó la caída del jinete, identificado como Miguel Cukin Córdoba de 19 años, un reconocido participante del ambiente cuadrero regional.

Según testigos, la escena generó inmediata preocupación entre los presentes, quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades y solicitaron asistencia médica.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la gravedad de su cuadro, se dispuso su derivación inmediata hacia la ciudad de Santiago.

Lamentablemente, el jinete no logró resistir y falleció durante el traslado, conmocionando a familiares, amigos y a toda la comunidad del turf local.

carrera2 Tragedia. Un joven de 19 años falleció al caer de su caballo mientras participaba de una carrera cuadrera.

El caballo que montaba tampoco sobrevivió al accidente. El animal sufrió severas fracturas tras la caída, y pese a los intentos de asistirlo, finalmente murió, sumando aún más pesar al trágico episodio.

La noticia del fallecimiento de Miguel Cukin Córdoba generó un fuerte impacto en la comunidad de Añatuya y en los distintos círculos hípicos de la provincia, donde era conocido por su dedicación y trayectoria.

El fiscal del caso, Ezequiel Bustamante, dio instrucciones para que Criminalística realice las pericias pertinentes y además, pidió que se le practique al cuerpo del fallecido la autopsia pertinente.

Fuente: elliberal.com.ar