Muerte en el crucero: una joven fue encontrada sin vida en una habitación y sospechan de su hermanastro.

Tragedia porrista crucero Una joven porrista de 18 años fue hallada muerta en la habitación de un crucero y los investigadores tienen en la mira a su hermanastro. Foto gentileza tn.com.ar

El caso del crucero, que causó una profunda conmoción en familiares y amigos de la porrista, se encuentra aún rodeado de misterio, y es investigado por agentes especializados del FBI, que tiene como sospechoso a un familiar de la joven, especialmente su hermanastro.

Según fuentes de seguridad, el médico forense del condado de Miami-Dade todavía no determinó la causa ni cómo fue la muerte de Anna Kepner, a la vez que son tres las hipótesis que se manejan por el crimen: una emergencia médica, una sobredosis por consumo de alguna sustancia y una posible pelea con su hermanastro.

También viajaban en el crucero por aguas del Caribe, Shauntel Hudson, la pareja del padre de Anna, junto a Thomas Hudson, Anna y sus hijos menores. La víctima era estudiante de bachillerato en Florida.

El diario New York Times que se ocupa del tema desde que se conoció el caso de la joven porrista, mencionó una demanda de custodia presentada por la madrastra de Kepner, el hermanastro de Anna, de 16 años, “principal sospechoso” de la muerte.

El abogado de Shauntel Hudson, madre del menor, explicó que su clienta no prestará testimonio alguno por el momento, ya que cualquier afirmación podría perjudicarla a ella o a su hijo adolescente en esta investigación penal en curso. Aclararon que solo lo hará en caso de que se presenten cargos, ya que la investigación pasaría a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

Un vocero del FBI indicó que por el momento la agencia “no proporciona actualizaciones operativas sobre investigaciones en curso” por la muerte de joven de 18 años.

En las últimas horas, las grabaciones de las cámaras de seguridad y registro de acceso del Carnival Horizon, con capacidad para casi 4.000 pasajeros, son analizadas por agentes del FBI que trabajan a contrarreloj para tratar de reconstruir los movimientos de cada persona en las horas previas al hallazgo del cuerpo de la joven.

Tragedia porrista Caribe El crucero Carnival Horizon, con capacidad para 4000 personas, donde fue encontrada muerta una joven porrista. Foto gentileza cnnespanol.com

Una publicación de la CNN en español, señala que el obituario de Anna Kepner indicaba que la joven de 18 años amaba pasar tiempo en el agua y mencionaba que planeaba graduarse el próximo año de la Temple Christian School en Titusville, Florida, a 64 kilómetros al este de Orlando, en la Costa Espacial de Florida.

La investigación por la muerte de la joven porrista continúa abierta y por el momento no descartan ninguna hipótesis. Como tampoco hay personas detenidas ni acusaciones por el lamentable episodio.