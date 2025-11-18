Cinco jóvenes sanjuaninos fueron arrastrados por el mar en La Serena y uno está desaparecido

Comunicado por turistas sanjuaninos ahogados en La Serena Comunicado oficial de la Gobernación Marítima de Coquimbo.

El lugar preciso del accidente es sobre la Avenida del Mar, en 4 Esquinas, en la ciudad balnearia de La Serena. Un ciclista que pasaba por allí se percató de que un grupo de personas estaban siendo arrastradas por el mar, y no dudó en lanzarse para ayudarlos.

El incidente vuelve a poner en evidencia el alto riesgo que representan las marejadas y las condiciones inestables del mar en la zona costera, especialmente en jornadas en las que se registra oleaje intenso.

Embed - Un ciudadano chileno rescató a cuatro argentinos de ahogarse en La Serena

El héroe del rescate de los jóvenes sanjuaninos en La Serena

Trabajador de la construcción, Francisco Boldo transitaba por la zona como es habitual en su rutina laboral. Los gritos de una mujer a orillas del mar y los movimientos desesperados de personas adentro alertó su paseo para frenar su marcha y lanzarse a las aguas de La Serena.

"De chico que nado y he participado en campeonatos, cuando vi a esa madre desesperada no dudé en sacarme la ropa y meterme para ayudar", contó Boldo, el héroe de esta historia trágica, en comunicación con Ricardo Montacuto para el programa "No tenés cara" de Radio Nihuil.

El hombre detalló que avistó a uno de los chicos "a unos 10 metros y lo pesqué, volví por un menor de edad que ya estaba ahogado y le di primeros auxilios y lo reanimé". Luego, Boldo volvió al mar para rescatar a la hermana de este adolescente.

Francisco Boldo Francisco Boldo, el rescatista de los cuatro jóvenes sanjuaninos ahogados en el mar de La Serena.

Mar adentro ya divisó a otras dos personas "más adultas", de las cuales pudo salvar a una. "El otro se me escurrió de las manos, se me salió de control...", lamentó.

Embed - El rescate de cuatro argentinos que se estaban ahogando en una playa de La Serena, en Chile

"Ojalá se pueda encontrar a la otra persona", deseó Francisco Boldo y aprovechó el aire de Nihuil para criticar el procedimiento de rescate de las autoridades chilenas. "Se metieron en una lancha que era muy fuerte y su motor podía lastimar a los chicos", consideró quien reveló que sólo en los últimos meses ha salvado la vida de "más de 10 personas" que se meten al mar y no pueden salir.