Quién es el chico desaparecido en La Serena: se metió a nadar con sus amigos y el agua lo arrastró

Se viven momentos de desesperación en La Serena, Chile, por la búsqueda de un adolescente de 17 años que desapareció en el mar, cuando estaba nadando junto a dos hermanos y dos primos en la playa Cuatro Esquinas. Este martes se conoció que el menor pertenece a una familia de San Juan que está radicada en el país vecino hace un año.
El lunes 17 de noviembre, cerca de las 12.45, cinco jóvenes, cuatro hombres y una mujer, ingresaron al mar de La Serena y fueron sorprendidos por una fuerte corriente que los llevó mar adentro.
Un ciclista los vio y logró rescatar a cuatro de los cinco adolescentes, aunque uno de ellos estaba inconsciente al momento de encontrarlo. “Había cinco jóvenes. Rescaté a cuatro; me faltó uno, se me fue de las manos. Estaba solo y no pude hacer más”, declaró a un medio local.
Mientras tanto, la Armada confirmó que los cuatro jóvenes rescatados fueron estabilizados y se encuentran en buen estado de salud. En tanto, continúa la búsqueda del adolescente desaparecido, con un despliegue de la Policía Marítima y apoyo especializado.
Quién es el chico desaparecido en La Serena
Según la información revelada por fuentes del caso, la identidad del joven desaparecido en las costas de La Serena es Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años.
Tres de los hermanos residen en Chile desde hace más de un año, en el sector rural de Alto Valzol. Los otros dos jóvenes eran primos que estaban de visita, precisamente desde San Juan y, al parecer, realizaban un paseo habitual en la zona. Lamentablemente, uno de los hermanos que vivía en Chile es quien sigue siendo intensamente buscado.
El periodista Cristian Pérez Trujillo, del Diario Elqui Global, señaló en radio Sarmiento que la búsqueda siguió en la madrugada y se retomó con mayor amplitud a primera hora, con el seguimiento de la familia que está en la playa siguiendo atentamente el operativo.
El joven desapareció en medio del oleaje antes de que el ciclista lograra alcanzarlo. Boldo, el testigo, indicó que permaneció más de 30 minutos dentro del mar, intentando mantener a los adolescentes a flote mientras aguardaban la llegada del personal naval. “Llegaron como media hora después. Tuve que meterme más adentro con los niños para controlar la situación”, afirmó.
En el lugar, trabajan los municipios de La Serena y Coquimbito, la Armada, Bomberos, Carabineros y pescadores de Peñuelas que fueron quienes, al conocer el mar, buscaron durante la noche.
Tras la emergencia, la Gobernación Marítima activó un operativo y dispuso la salida de la nave “Arcángel”, donde fueron trasladados los sobrevivientes. Además, continúan las tareas de búsqueda por parte de salvavidas voluntarios.