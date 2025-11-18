El héroe chileno que rescató a cuatro argentinos en La Serena: "El otro se me escurrió de las manos"

Embed - El rescate de cuatro argentinos que se estaban ahogando en una playa de La Serena, en Chile

Al primero de los chicos, el hombre lo vio a unos 10 metros: "lo pesqué, volví por un menor de edad que ya estaba ahogado y le di primeros auxilios y lo reanimé". Luego, Boldo volvió al mar para rescatar a la hermana de este adolescente.

Eras tres y faltaban dos. Mar adentro, Boldo vio a las otras dos personas. "Más adultas", aseguró. Pero solo pudo salvar a una de ellas. "El otro se me escurrió de las manos, se me salió de control...", explicó, lamentando no haber podido salvar a todos.

De hecho, él mismo explicó que en los últimos meses ha ayudado a más de 10 personas a salir del mar, luego de que se meten y el agua los arrastra.

Quiénes son los argentinos rescatados

Cinco jóvenes oriundos de San Juan se encontraban en las playas de La Serena, Chile, cuando al mediodía de este lunes decidieron meterse al mar en una zona no apta para el baño. La marea los arrastró y tuvieron que ser rescatados, aunque todavía no logran dar con uno de ellos que sigue desaparecido.

Según información de medios chilenos, los chicos tienen entre 12 y 20 años, mientras que continúan con la búsqueda de uno de ellos de 17 años. Más de 150 rescatistas trabajan para encontrarlo y hasta utilizan drones para dar con el paradero.