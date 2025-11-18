Un accidente que protagonizó un vehículo en solitario en Godoy Cruz se registró en las últimas horas del lunes y produjo una intervención de la Policía y hasta de Bomberos para poder rescatar a las víctimas.
Siniestro vial
Una camioneta volcó en el Acceso Sur y 4 personas fueron rescatadas tras el accidente
El accidente ocurrió en el Acceso Sur y fue protagonizado por una camioneta en solitario
Según la primera información policial, el accidente ocurrió en el Acceso Sur a la altura del cruce con Sarmiento. Por esa arteria circulaba una camioneta que terminó volcando y quedó con las ruedas hacia arriba.
Personal policial y de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz llegaron hasta el lugar y trabajaron para rescatar a los ocupantes del vehículo, que eran 2 mayores y 2 menores de edad, según se informó.
Hasta el momento, no se ha podido establecer el motivo por el cual se produjo el accidente aunque está prácticamente descartada la intervención de otro vehículo.