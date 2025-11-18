Una camioneta volcó en el Acceso Sur y 4 personas fueron rescatadas tras el accidente

Según la primera información policial, el accidente ocurrió en el Acceso Sur a la altura del cruce con Sarmiento. Por esa arteria circulaba una camioneta que terminó volcando y quedó con las ruedas hacia arriba.

accidente accesos sur 2

Personal policial y de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz llegaron hasta el lugar y trabajaron para rescatar a los ocupantes del vehículo, que eran 2 mayores y 2 menores de edad, según se informó.