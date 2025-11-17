Los descuentos en supermercados mayoristas de Mendoza, con foco en consumo masivo, electro y Navidad

Con tibia afluencia de consumidores, almaceneros sostuvieron el movimiento inicial del Black Week este lunes. El objetivo es claro: aprovechar las ofertas de ocasión con la expectativa puesta en las ventas de fin de año para repuntar un 2025 difícil.

Almaceneros, primeros en aprovechar los descuentos

Las cadenas se anticiparon a preparar el terreno, comunicándoles a comercios de cercanía y almacenes las ofertas durante el fin de semana.

"Quisimos que las conocieran de antemano para que pudieran trasladar esos precios a sus locales. Y algunas marcas van sumándose sabiendo que lo extenderemos dos semanas más", señaló Rubén David, del mayorista Oscar David.

El escenario es dinámico: los clientes habituales se van a encontrar con ciertos productos y marcas durante los primeros 3 o 4 días por su alta rotación. Y que, por ende, serán reemplazados por otros en las góndolas.

¿Los descuentos? Los mayores (40% a 50%) se limitan a artículos que dejan mayor margen por unidad a los mayoristas, como electro y hogar. En cambio, al reportar más volumen y menores ganancias, los de consumo masivo parten de un dígito.

Es el caso de los "commoditys", como azúcar, harina, aceite y yerbas que, a diferencia de otros, según David "son los que menos aumentaron de precio, incluso por debajo de la inflación".

Por las nubes. Un pan dulce industrializado se consigue desde los $50 en las cadenas de supermercados locales. El pan dulce y otros productos de Navidad son parte de las ofertas que no faltan en el Black Week de los supermercados mayoristas

Navidad, electro y alimentos: qué ofrecen los mayoristas en el Black Week

Algunos ejemplos de brechas de precios rebajados que hay en las góndolas. Y de la rotación, con varios "hasta agotar stock".

Por caso, Oscar David lanzó una oferta de acondicionadores de aire tipo inverter de primera marca con descuentos de 40%. Y un lote de 50 freidoras de aire Samsung, al 50% de descuento.

Pero la demanda estacional no se quedó afuera del Black Week.

De hecho, se puede conseguir pan dulce por 400 grs. a solo $1.700. Y cajas de Navidad de entre $8.700 (1 sidra, pan dulce, budín, turrón, garrapiñada y postre de maní) y hasta $29.700, con 4 bebidas (incluidos espumante y vino) y más artículos.

"Al comparar precios, es lo mismo que sale un lomo. Estamos tratando de trasladar todo lo que nos ofrecen los proveedores para levantar un poco las ventas" ilustró David, sin negar que hay rebajas que relucen menos.

Eso sucede con las leches UAT, otro producto de márgenes estrechos y por tanto con menos descuentos. Aún así, se puede encontrar las de La Serenísima por $1.600 (antes $2.000 por litro), o la Ilolay que por esta semana bajó de $1.300 a $1.260.

De los descuentos a la política de precios bajos

Buj Mayorista, desde Guaymallén, abrió el Black Week con descuentos de hasta 30% en algunos productos.

Algunas ofertas: atún en lata ($1.000) o arvejas en conserva por 300 gramos ($450), llevando 3 unidades iguales. También fideos (500 grs.) de una conocida marca a $640 por bulto cerrado, y aceite de 900 grs a $2.429 la botella (mínimo 3 por cliente).

En yerba mate, los descuentos van de 15% a 18%: es el caso de las saborizadas en envases de medio kilo, si se compran por 3 unidades o en bulto. La leche líquida larga vida sale a un precio de entre $1.229 (3 unidades) y $1.179 (12 unidades).

Aunque para CADAM al Black Week adherían en principio 8 cadenas de súper mayoristas de Mendoza, finalmente hubo una baja.

"No nos sumamos porque nuestra política habitual es de mantener precios bajos, aunque eso significa márgenes mucho más estrechos", explicó Maximiliano Bardini, de Casa Segal, con 3 sucursales en Gran Mendoza.

Desde Segal aseguraronn que aventajan al resto en valores exhibidos en góndola. Y que algunos productos básicos de la canasta alimentaria están al al menos entre un 25% y 30% por debajo del resto de los mayoristas.