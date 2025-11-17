Si bien República Dominicana es uno de los destinos más visitados del Caribe, aún existen playas en este país que pocos conocen y son perfectas para desconectar y relajarse en unas vacaciones.
Playas de arena blanca y sin sargazo: el novedoso destino del Caribe
Si hablamos de vacaciones en el mar, República Dominicana es uno de los sitios más elegidos por los argentinos. Al norte, existe un destino de extensas y tranquilas playas ideal para vacacionar
En la Bahía de Samaná, frente a las aguas del Océano Atlántico, donde el sargazo no llega a la costa, se encuentra este atractivo que gana su lugar como el favorito entre los fanáticos del mar y la arena.
Entre enero y septiembre de 2025 República Dominicana recibió un total de 339.871 visitantes de Argentina, así nuestro país se posicionó como el principal mercado emisor de este destino del Caribe. Las playas de aguas cristalinas, arena fina y la conectividad aérea son los principales factores que atraen a los turistas argentinos.
Sin embargo, al momento de decidir y programar unas vacaciones otro punto también entra en juego: el temido sargazo. Se trata de un alga marina flotante color marrón que invade prácticamente todas las playas caribeñas y que afecta en gran medida al turismo de la región. Su acumulación en las costas este año fue récord; sin embargo, existe un destino de República Dominicana al cual no llega.
Hablamos de Miches, el destino en auge con playas casi vírgenes ubicado al norte del suelo dominicano. Este paraíso en el Caribe es una excelente opción para quienes buscan un lugar tranquilo y alejado del bullicio.
Uno de sus puntos más pintorescos es Playa Esmeralda, lleva su nombre por el color del agua que baña una extensa costa. En los últimos años Miches ha demostrado un importante crecimiento en infraestructura y desarrollo turístico; tema que impulsan desde ProMiches, pero sin dejar de lado la conservación del entorno natural.
Son pocas las cadenas hoteleras que han invertido en este destino. Esto permite que las playas conserven su tranquilidad, así es posible disfrutar de todas las comodidad de un hotel all inclusive y, a su vez, conectar con la naturaleza del lugar. Realizar caminatas en solitario por la costa rodead de altísimas palmeras o darse un chapuzón en las aguas calmas donde las olas no dicen presente.
Miches no es solo reposera y sol
Para los viajeros inquietos que disfrutan de estar en acción y sumar actividades a su estadía en el Caribe, Miches ofrece una amplia lista de experiencias y atractivos para todas las edades.
Desde una excursión a la Montaña Redonda con vistas panorámicas desde el punto más alto de la zona hasta una visita para conocer el origen del coco o el cacao, dos delicias de Dominicana reconocidas a nivel mundial.
Quienes disfrutan de los deportes acuáticos encontrarán en Miches un mar tranquilo para hacer un gran número de actividades como stand up paddle, kayak o paseos en velero. Por ejemplo, en las playas del hotel Viva Miches by Wyndham uno puede ponerse en movimiento y optar por descubrir qué hay más allá de las reposeras.
Para los que buscan estar en contacto con la naturaleza no pueden pasar por alto la visita al Parque Nacional Los Haitises, una joya que protege la biodiversidad y la historia de la zona. A través de un tour embarcado es posible explorar esta magnífica joya, durante el recorrido uno navega por manglares, desciende en playas vírgenes y se adentra en cuevas cuyas paredes cuentan la historia de los indios taínos. En todo momento uno siente que es parte de una película; de hecho allí se rodó el icónico film Jurassic Park.
Mar sin sargazo, playas casi vírgenes y actividades para conectar con la naturaleza, los motivos para sumar a Miches en tu lista de lugares por conocer.