Estas son las playas de Brasil que te harán sentir como en el Caribe

fernando do noronha En la imagen se observa un atardecer en Fernando de Noronha. Gentileza: Visit Brasil.

Playa del "Caribe brasileño": Antunes

La playa de Antunes tiene una belleza que cautiva a cualquier persona que pase por allí. Está ubicada entre las hermosas aguas azules claras de la ciudad de Maragogi, en la costa norte del estado de Alagoas, al nordeste de Brasil.

Antunes es un lugar muy bien conservado ya que se encuentra junto a unas piscinas naturales. Para muchos es la playa más linda de Maragogi, con agua cristalina, color turquesa, temperatura ideal para un chapuzón, arena fina y palmeras con sombra.

Pontal do Atalaia

Pontal do Atalaia es una playa en Arraial do Cabo, que es famosa por sus aguas cristalinas, arena blanca y un paisaje con acantilados. Se destaca por su famosa escalera de madera que ofrece vistas panorámicas, aunque el acceso puede ser a través de ella, en barco o en coche.

Como es un sitio popular, se recomienda ir temprano para disfrutarla con menos gente. En el lugar, hay puestos que alquilan sombrillas y reposeras, y ofrecen servicios de comida y bebida.

Ilha do Campeche

Ilha do Campeche está ubicada en Florianópolis, específicamente frente a la Praia do Campeche, en la costa este de la Isla de Santa Catarina. Es una playa muy visitada debido a la belleza de sus aguas cristalinas, y a su importancia como patrimonio histórico y paisajístico nacional.

ilha do campeche Ilha do Campeche te hace sentir en el Caribe. Imagen: Freepik.

Se puede acceder a través de embarcaciones que salen de playas como Praia do Campeche, Praia da Armação y Praia da Barra da Lagoa. Es necesario reservar con anticipación, ya que el número de visitantes diarios es limitado.

Praia do Aventureiro

Es una playa salvaje, auténtica y rodeada de naturaleza pura. Se encuentra en la costa sur de la isla de Ilha Grande, que a su vez forma parte del municipio de Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro.

Se destaca por su selva tropical, montañas y costas que se recorren caminando por sus famosos senderos o navegando en embarcaciones locales. Es un destino perfecto para los viajeros que quieran explorar las joyas ocultas de Brasil.

Ilha do Côco

Esta isla se encuentra en Paraty, en la Costa Verde de Río de Janeiro y se ha ganado el apodo de 'Maldivas brasileñas'. Este destino rebosa belleza natural, aguas cristalinas de color verde esmeralza y una naturaleza exuberante.

Ilha Dos Cocos Ilha do Côco tiene aguas cristalinas verde esmeralda. Imagen: composición Diario Uno.

La forma principal de explorar la isla y sus alrededores, es a través de paseos en barco, que a menudo incluyen otras paradas como la Ilha Comprida, la Lagoa Azul y la Praia Vermelha. También, se puede bucear en sus aguas tranquilas y observar la rica vida marina.

Fernando de Noronha

Es un archipiélago que pertenece al estado de Pernambuco, y es considerado como uno de los principales destinos turísticos de Brasil. Al estar compuesta por 21 islas, la región ofrece una diversidad de experiencias de inmersión con la naturaleza y las comunidades locales.

Fernando de Noronha tiene aguas cálidas y transparentes con una vida marina bastante diversa. Se puede hacer paseos en barco, buceo, snorkel, surf, o simplemente observar el encanto de sus playas.