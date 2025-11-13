Las empleadas domésticas deben cobrar un aumento salarial del 1,4% en noviembre y del 1,3% en diciembre. También recibirán un bono no remunerativo de $14.000 (o su proporcional según las horas trabajadas, ver más abajo) en cada uno de los meses. La medida fue acordada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, con la participación de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, y pronto será oficializada en el Boletín Oficial.
Empleadas domésticas: cómo y cuándo se pagan los bonos extraordinarios
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó un incremento del 1,4% en noviembre y del 1,3% en diciembre, además de un bono no remunerativo
¿Cómo se paga el bono a las empleadas domésticas en noviembre y diciembre?
Las empleadas domésticas recibirán un incremento del 1,4% en noviembre y un 1,3% en diciembre (ver más abajo). Estos porcentajes se aplicarán sobre las escalas vigentes y corresponden a la actualización periódica fijada para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
Además se suma un bono no remunerativo, que se otorgará por única vez en cada uno de los dos meses. El beneficio alcanza a todo el personal doméstico registrado bajo el régimen de casas particulares, sin distinción de categoría. Es decir, aquellos trabajadores y trabajadoras que están "en blanco", como comúnmente se dice.
El bono extraordinario se pagará según la cantidad de horas semanales trabajadas:
- Hasta 12 horas semanales: $6.000
- Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000
- Más de 16 horas semanales o modalidad sin retiro (cama adentro): $14.000
Este monto deberá ser abonado por el empleador tanto en noviembre como diciembre junto con la liquidación mensual o semanal, según corresponda al esquema de pago habitual de cada trabajadora.
¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre y diciembre?
Según información oficial de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares las nuevas escalas con los aumentos incorporados quedan establecidas de la siguiente manera:
Personal para tareas generales
- Con retiro: $3.095 por hora / $379.784 mensual.
- Sin retiro: $3.340 por hora / $422.316 mensual.
Asistencia y cuidado de personas
- Con retiro: $3.340 por hora / $422.316 mensual.
- Sin retiro: $3.734 por hora / $470.627 mensual.
Caseros
- $3.340 por hora / $422.316 por mes.
Personal para tareas específicas
- Con retiro: $3.535 por hora / $432.851 por mes.
- Sin retiro: $3.876 por hora / $481.837 por mes.
Supervisores
- Con retiro: $3.734 por hora / $465.904 por mes.
- Sin retiro: $4.090 por hora / $518.965 por mes.
Además del aumento y el bono especial, se mantienen activos los adicionales propios de la actividad:
- Antigüedad: 1% por cada año trabajado.
- Zona desfavorable: 30% adicional en las regiones previstas por normativa.
Además se recuerda que, cuando una trabajadora desempeña tareas de más de una categoría -por ejemplo: cuidado de personas y tareas domésticas- debe aplicarse la categoría mejor remunerada al calcular su salario.