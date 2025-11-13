Empleadas domésticas: cómo y cuándo se pagan los bonos extraordinarios

Empleadas domésticas.jpg Las empleadas domésticas tendrán nuevos ingresos para fin de año.

¿Cómo se paga el bono a las empleadas domésticas en noviembre y diciembre?

Las empleadas domésticas recibirán un incremento del 1,4% en noviembre y un 1,3% en diciembre (ver más abajo). Estos porcentajes se aplicarán sobre las escalas vigentes y corresponden a la actualización periódica fijada para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Además se suma un bono no remunerativo, que se otorgará por única vez en cada uno de los dos meses. El beneficio alcanza a todo el personal doméstico registrado bajo el régimen de casas particulares, sin distinción de categoría. Es decir, aquellos trabajadores y trabajadoras que están "en blanco", como comúnmente se dice.