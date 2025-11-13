Máximo Thomsen está aislado en la cárcel desde más de un mes: cómo viven los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Mientras la familia de Fernando Báez Sosa espera que la condena contra los 8 rugbiers quede firme, Thomsen, que hoy tiene 25 años, ha sido aislado del resto de los condenados alojados en la Alcaidía 3 de Melchor Romero.

Fernando Báez Sosa

Por qué Máximo Thomsen está aislado en la cárcel

Según se pudo saber, el joven se encuentra separado del resto de los condenados, incluso de sus compañeros rugbiers, por haber formado parte de una pelea con otro preso el 12 de octubre. Después de ello, las autoridades decidieron aislarlo.