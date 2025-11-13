Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell se encuentra aislado en prisión desde el 12 de octubre.
Máximo Thomsen está aislado en la cárcel desde más de un mes: cómo viven los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa
Máximo Thomsen está aislado en la cárcel, aunque normalmente hace talleres para mostrar buena conducta. Cómo vive cada uno de los rugbiers
Mientras la familia de Fernando Báez Sosa espera que la condena contra los 8 rugbiers quede firme, Thomsen, que hoy tiene 25 años, ha sido aislado del resto de los condenados alojados en la Alcaidía 3 de Melchor Romero.
Por qué Máximo Thomsen está aislado en la cárcel
Según se pudo saber, el joven se encuentra separado del resto de los condenados, incluso de sus compañeros rugbiers, por haber formado parte de una pelea con otro preso el 12 de octubre. Después de ello, las autoridades decidieron aislarlo.
Más allá de ello, el rugbier busca dar señales de buena conducta al participar en talleres de alfabetización jurídica y derechos humanos, aunque no es el único, ya que todos los demás rugbiers también están haciendo actividades similares.
Cómo viven hoy los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa en la cárcel
Según relevamiento hecho por TN, los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa viven así en la actualidad:
- Ciro Pertossi: es el hermano de Luciano y primo de Lucas Pertossi. También fue condenado a perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores. Está en el mismo penal que Thomsen, aunque en otro pabellón. Mantiene la rutina general del grupo, con salidas al patio y visitas semanales.
- Luciano Pertossi: hermano de Ciro y primo de Lucas Pertossi, es otro que comparte la condena a perpetua. Hoy tiene 23 años y se encuentra aislado en la prisión de Melchor Romero ya que habría intentado quitarse la vida. Sin embargo, la familia negó esta versión.
- Enzo Comelli: cumple prisión perpetua en el penal de Melchor Romero, al igual que el resto. Participa de las actividades colectivas, especialmente las recreativas y deportivas.
- Matías Benicelli: integra el grupo de los cinco condenados a perpetua. De acuerdo a lo trascendido, participa de las clases y talleres en Melchor Romero.
- Blas Cinalli: fue uno de los tres que recibió 15 años de prisión por ser considerado partícipe secundario del asesinato de Báez Sosa. Al igual que el resto, está alojado en Melchor Romero y lleva adelante la rutina común de la alcaidía, con talleres, recreación y educación física.
- Ayrton Viollaz: fue condenado a 15 años de cárcel y al igual que el resto pasa sus días en Melchor Romero. Participa de los talleres educativos y recreativos.
- Lucas Pertossi: es el mayor del grupo con 26 años y también recibió 15 años de prisión. Según contó su papá en una entrevista con Tarde o Temprano (eltrece), se anotó en la carrera de abogacía en condición de encierro. Además, dijo que adentro de la cárcel su hijo hace talleres de cocina y huerta: “Está ocupado”.