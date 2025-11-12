El asesino de Fernando Báez Sosa está aislado en la cárcel, ¿qué hizo?

Uno de los casos de mayor renombre en las últimas semanas fue el de Máximo Thomsen, que hoy tiene 25 años. El joven está cumpliendo su pena en la Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero y hace algunos días fue apartado del resto de los condenados.

El motivo por el cual lo separaron de los demás rugbiers fue por haber tenido una pelea con otro preso el pasado 12 de octubre. A pesar de lo sucedido, el joven participa en talleres grupales de alfabetización jurídica y derechos humanos desde el penal.

Cómo es la vida de los demás condenando en la cárcel

Ciro Pertossi: es el hermano de Luciano y primo de Lucas Pertossi. También fue condenado a perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores. Está en el mismo penal que Thomsen, aunque en otro pabellón. Mantiene la rutina general del grupo, con salidas al patio y visitas semanales.

Luciano Pertossi: hermano de Ciro y primo de Lucas Pertossi, es otro que comparte la condena a perpetua. Hoy tiene 23 años y se encuentra aislado en la prisión de Melchor Romero ya que habría intentado quitarse la vida. Sin embargo, la familia negó esta versión.

Enzo Comelli: cumple prisión perpetua en el penal de Melchor Romero, al igual que el resto. Participa de las actividades colectivas, especialmente las recreativas y deportivas.

Matías Benicelli: integra el grupo de los cinco condenados a perpetua. De acuerdo a lo trascendido, participa de las clases y talleres en Melchor Romero.

Blas Cinalli: fue uno de los tres que recibió 15 años de prisión por ser considerado partícipe secundario del asesinato de Báez Sosa. Al igual que el resto, está alojado en Melchor Romero y lleva adelante la rutina común de la alcaidía, con talleres, recreación y educación física.

Ayrton Viollaz: fue condenado a 15 años de cárcel y al igual que el resto pasa sus días en Melchor Romero. Participa de los talleres educativos y recreativos.

Lucas Pertossi: es el mayor del grupo con 26 años y también recibió 15 años de prisión. Según contó su papá, se anotó en la carrera de abogacía en condición de encierro. Además, dijo que adentro de la cárcel su hijo hace talleres de cocina y huerta: “Está ocupado”.

Fuente: tn.com.ar