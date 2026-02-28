Vendimia 2026: tres periodistas de Grupo América fueron elegidos como locutores oficiales de la fiesta

Emoción, sorpresa y agradecimiento de los periodistas de Grupo América

A Julián Imazio, la noticia lo tomó verdaderamente por sorpresa.

"La verdad es que me sorprendió completamente, no pensé que que estuviera entre las posibilidades barajadas. Eh, una parte de mí siempre ha tenido ganas de de ver cómo es, creo que es un momento que te da mucha calidez y mucha cercanía al público", manifestó el periodista y conductor.

Julián Imazio 1 El periodista de Canal 7, Radio Nihuil y Diario UNO, Julián Imazio, elegido como uno de los conductores del acto central de la Vendimia 2026. Diario UNO

Además, agregó que "uno va percibiendo entre los colegas cuán importante es porque siempre se habla de todos los que quieren estar y y empiezan a circular las versiones de los que podrían llegar a ir, entonces eso también alimenta el interés en en participar.

Por último, mencionó la importancia del 90' aniversario de la fiesta más importante de los mendocinos. "El hecho de que sean los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia también lo dota de algo particular, me parece que que va a ser especial por ese lado y que y que habrá cosas que que sean más bellas que en otra oportunidad, si bien cada fiesta, por supuesto que tiene lo suyo. Así que me siento agradecido".

Nabila Barta Nabila Barta conduce la mañana de Radio Brava y además, produce para Canal 7 y Radio Nihuil. Imagen: gentileza

Con respecto a la participación de Gisela Campos, Imazio destacó que esto le hace sentir mayor confianza. "Creo que puede amadrinarme un poco", bromeó.

Nabila Barta, conductora de Brava y productora de Canal 7 y Radio Nihuil, se mostró muy emocionada. "Acá estoy, hecha un mar de lágrimas", contó cuando fue consultada por este medio. Nabila dijo que nunca lo imaginó, pero sí lo deseaba y lo pensaba.

"Fue el llamado más esperado y deseado para quienes aman la locución y esta profesión. Con el plus de ser mendocina, representar la fiesta más importante que tenemos es algo que siempre soñé", afirmó.

Quienes son los demás conductores de la Vendimia 2026

En cada edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la elección de los locutores oficiales del acto central y la repetición ocupa un lugar destacado dentro de la organización, ya que son las voces encargadas de conducir y dar marco al espectáculo más representativo del calendario cultural mendocino.

La designación es un reconocimiento a la trayectoria profesional y a la presencia construida en los medios de comunicación de la provincia. En esta oportunidad, y en una edición especial marcada por los 90 años de la primera celebración vendimial, los elegidos para la Vendimia 2026 son -además de los mencionados compañeros de Grupo América- Sergio "Coco" Gras y Majo Pérez Comalini (Canal 9 Televida), Julieta Navarro (Telefe), Laura Carbonari (Cadena 3 Argentina) y Julián Chabert (Radio Post), quienes tendrán la responsabilidad de acompañar desde el escenario una noche que, por su aniversario, adquiere un significado aún más especial dentro de la tradición vendimial.