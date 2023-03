Los locutores íconos de la Vendimia fueron homenajeados en la Legislatura

Los distinguidos locutores oficiales, mediante Resolución 1244 del 2023 fueron: Dory Andreoni, Celia Astargo, Susana Fontemacchi, Lila Levinson, Stela Maris Russó, Andrés Areco, Raúl Marín, Carlos Marcelo Sicilia, Rodolfo Suden y Sergio “Coco” Grass.

acto central vendimia 2022 2.jfif Staff de locutores oficiales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022.

Durante el acto, del que participó el titular de la Cámara Baja, Andrés Lombardi, la diputada Laura Balsells Miró (PRO) y la senadora Gabriela Testa (UCR), fueron entregados los diplomas de reconocimiento a tres de los distinguidos, ya que el resto no pudo asistir por razones laborales. Estuvo presente el vicegobernador Mario Abed, quien saludó a los homenajeados.

Distinción a las voces que animaron las noches de Vendimia

"Este año la fiesta máxima de los mendocinos cumplió 87 años con una vigencia indiscutida. Parte de esa historia son las voces que animaron sus noches y construyeron esta identidad que sigue convocando a miles de turistas del país y del mundo”, señalan los fundamentos que dieron origen a la distinción en la Legislatura.

"Los animadores, así como los actores, los bailarines y las estrellas de la música que constituyen la Fiesta, son cada uno de ellos la materia que aviva nuestra cultura en homenaje a la tierra y la vid, por lo que merecen su reconocimiento”, subraya el texto legislativo impulsado por el diputado José María Videla.

En esa línea, el legislador indicó durante el acto que "hace 87 años, en 1936, cuando Guillermo Cano y Frank Romero Day decidieron generar este mito, creo que nunca ellos pudieron comprender lo que estaban haciendo: generaron una de las bases de la tradición mendocina”.

actocentral_56.jpeg El rol de los locutores en el Acto Central es clave en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Axel Lloret

"De alguna manera los queremos homenajear a ustedes, porque en esa tradición, cada mendocino, cada vez que uno va a la Vendimia, cada vez que se escucha la canción de la Vendimia, siente a la Vendimia en el corazón”, añadió.

Sostuvo al respecto que "ustedes, desde sus distintos lugares de trabajo, escuchando sus voces nos generan a los mendocinos esa sensación de Vendimia que es muy importante porque genera tradición. Y como parte de esa tradición, tienen que ser distinguidos y reconocidos por el esfuerzo que hacen, por su trabajo, y por todo lo que han dejado para dejar ese mito fundacional de Mendoza que se repite año a año en la Vendimia”.

A su turno, Andrés Lombardi expresó que los días de Vendimia "Mendoza está de fiesta, con las fiestas distritales, departamentales, no sólo la semana que concentra la Vendimia central sino todo lo que la rodea, y esa semana es muy fuerte, el calor de la gente en la Vía Blanca, el Carrusel, la emoción que se pone de manifiesto en el teatro griego, donde ustedes hacen una parte muy importante, intercambiando momentos con un público que responde a cada una de las consignas que ustedes hacen desde el escenario”.

"La Fiesta de la Vendimia, es una fiesta popular, del pueblo mendocino, en la cual se reconocen los valores de Mendoza del trabajo, del esfuerzo, de llegar a esta época de Vendimia después de todo un año de trabajo. Esos son valores que están internalizados en la sociedad mendocina y que tienen su punto máximo en la celebración de la Fiesta, en la que ustedes son la voz”, expresó.

El agradecimiento de los locutores

Lila Levinson dijo que "esto, después de tantos años de trabajo, es muy valioso para mí. Yo sigo trabajando desde hace 62 años y estoy todos los domingos en Radio Nihuil. Quiero destacar de manera inconmensurable a mis compañeros de labor en la Fiesta de la Vendimia porque todos ellos me cuidaron, me mimaron y me designaron a los mejores lugares”.

Coco Grass sumó que “todos los que trabajamos en comunicación siempre decimos que sin pasión es raro poder sobrevivir a pararse delante de una cámara, frente a un micrófono o ante miles de personas en el Teatro Frank Romero Day. Para mí la comunicación siempre ha sido un servicio a la gente, y en mi caso la ligación a la Vendimia, siempre lo digo, es porque papá y mamá eran cosechadores. Siempre pienso que lo que hago es en homenaje a ellos”.

Finalmente, Dory Andreoni manifestó que "nuestra profesión es así y hacer la Fiesta Nacional de la Vendimia, después que se ha hecho tanto, es como un premio, como un logro, porque subir allí, al Teatro Griego, es una gran emoción”. Ponderó el trabajo de Lila y Coco y contó anécdotas de su paso por la Fiesta mayor de los mendocinos.

