"Vamos a unas PASO, por ejemplo, con (Jorge) Coqui Capitanich. Si él le gana al presidente, sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia. Si yo le gano, como Coqui será el candidato de Cristina (Fernández de Kirchner), seré el que termine con 20 años de kirchnerismo puedo ganar las elecciones”.

La dura respuesta de Anabel Fernández Sagasti al Presidente

Apenas se conocieron las declaraciones, la senadora nacional kirchnerista mendocina, que integra el círculo íntimo de la vicepresidenta Cristina Kirchner salió a contestarle sin nombrarlo pero interrogándose sobre qué significa querer terminar con el kichnerismo.

"Me pregunto qué significa para quienes murmuran en off con periodistas querer 'terminar con 20 años de kirchnerismo'. ¿Privatizar YPF? ¿No trabajar para tener el salario en dólares más alto de LA como en el 2015? ¿Decirle no a las inclusiones jubilatorias?¿Seguir bajo los designios del FMI in eternum? ¿Terminar con la vicepresidenta? ¿Terminar con lo comenzó Néstor?" remarcó en su cuenta de Twitter en una férrea defensa de las políticas implementadas por ese sector del peronismo.

Pero además, Anabel Fernández Sagasti admitió que la intención de terminar con el kirchnerismo no es exclusiva del presidente, sino que hay "un puñado de dirigentes que pretenden eso" y por si hiciese falta les enrostró a unos y a otros que el kirchnerismo no es un slogan al que se lo pueda eliminar con relato.

"Es un dejavú constante el de un puñado dirigentes que pretenden esto. No se dan cuenta que el peronismo kirchnerista no es un eslogan que pueda terminarse con palabras. No se anoticiaron que el kirchnerismo construyó la alquimia entre el esfuerzo colectivo de un pueblo que quiere vivir mejor con representantes que los defiendan sin especulación, sin temor y sin tibiezas. Es necesario volver al coraje de Néstor para combatir el embate neoliberal", completó Fernández Sagasti.

Su publicación fue una de las que más adhesión tuvo en el último tiempo, ya que ese primer twitt tuvo más de 43.000 reproducciones.