El movimiento de derechos humanos y la sociedad argentina sufren una pérdida invaluable. Este domingo falleció a los 95 años Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, conocida mundialmente como Taty Almeida. La histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se encontraba en un estado crítico de salud antes de su deceso.
Murió Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo y símbolo de los Derechos Humanos
La referente de Madres de Plaza de Mayo falleció a los 95 años en Buenos Aires. Pasó décadas buscando el paradero de su hijo Alejandro.
Fue un día más que triste para la organización Madres de Plaza de Mayo, ya en Mendoza también perdieron a una de sus históricas integrantes, Angelina Cateriono de Castro, la abuela de la nieta recuperada número 117. Tenía 91 años. En 2015 pudo conocer a su nieta Claudia, nacida en cautiverio durante la dictadura militar.
El origen de la lucha de Taty Almeida
Nacida el 28 de junio de 1930 en el seno de una familia de fuerte tradición militar, la dirigente vivió durante décadas ajena a la militancia política y a las realidades sociales de la época. Su vida cambió por completo el 17 de junio de 1975, cuando su hijo Alejandro Martín Almeida, de 20 años, fue secuestrado y desaparecido por el accionar de la Triple A, en la antesala del golpe de Estado de 1976.
Ante la falta de respuestas de las autoridades de ese momento, la mujer resolvió vencer los temores iniciales y se acercó formalmente a la organización de Madres de Plaza de Mayo. Con el paso de los años, la militante adoptó la causa de toda una generación de jóvenes y asumió la búsqueda de justicia como un compromiso colectivo, permanente y profundamente transformador.
Las últimas batallas de Taty Almeida
A pesar de su avanzada edad y de las lógicas limitaciones físicas, la mujer se mantuvo activa en la primera línea de la resistencia social del país. Su última aparición pública aconteció hace pocas semanas, cuando la Universidad de Buenos Aires (UBA) la distinguió con el Doctorado Honoris Causa en la Facultad de Filosofía y Letras.
En dicha oportunidad, la referente de Madres de Plaza de Mayo pronunció un emotivo discurso en el cual instó a la juventud actual a tomar la posta del reclamo histórico por la memoria. En sus palabras, recordó que la cantidad de integrantes originales de la asociación es cada vez menor debido al inexorable paso del tiempo, por lo que las nuevas generaciones deben sostener la bandera de los derechos humanos.
El legado de Taty Almeida en la sociedad
Por expreso deseo de la dirigente, el velatorio se organizó en la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (FOETRA), un espacio sindical estrechamente vinculado a su trayectoria de militancia. Sus allegados destacaron en el lugar su voluntad inquebrantable de ser recordada con alegría, convicción y militancia.
Aunque falleció sin poder hallar los restos de su hijo Alejandro, la labor de la referente de Madres de Plaza de Mayo transformó el dolor individual en una referencia institucional ineludible para toda la Argentina. El pañuelo blanco pierde hoy a una de sus principales portadoras, pero su testimonio permanece integrado de manera definitiva en la historia social y democrática de nuestro país.