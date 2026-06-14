Murió Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo y símbolo de los Derechos Humanos

taty almeida Taty Almeida tenía 91 años y participaba de las actividades de los organismos de Derechos Humanos.

Ante la falta de respuestas de las autoridades de ese momento, la mujer resolvió vencer los temores iniciales y se acercó formalmente a la organización de Madres de Plaza de Mayo. Con el paso de los años, la militante adoptó la causa de toda una generación de jóvenes y asumió la búsqueda de justicia como un compromiso colectivo, permanente y profundamente transformador.

Las últimas batallas de Taty Almeida

A pesar de su avanzada edad y de las lógicas limitaciones físicas, la mujer se mantuvo activa en la primera línea de la resistencia social del país. Su última aparición pública aconteció hace pocas semanas, cuando la Universidad de Buenos Aires (UBA) la distinguió con el Doctorado Honoris Causa en la Facultad de Filosofía y Letras.

En dicha oportunidad, la referente de Madres de Plaza de Mayo pronunció un emotivo discurso en el cual instó a la juventud actual a tomar la posta del reclamo histórico por la memoria. En sus palabras, recordó que la cantidad de integrantes originales de la asociación es cada vez menor debido al inexorable paso del tiempo, por lo que las nuevas generaciones deben sostener la bandera de los derechos humanos.

lita-boitano-taty-almeida-y-estela-de-carlotto-reutersmariana-nedelcu-QAKMLV6LQ2LQAD35UA2SG6PEFU Lita Boitano, Taty Almeida y Estela de Carlotto, referentas de Madres y Abuelas. Una vida buscando "verdad, memoria y justicia".

El legado de Taty Almeida en la sociedad

Por expreso deseo de la dirigente, el velatorio se organizó en la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (FOETRA), un espacio sindical estrechamente vinculado a su trayectoria de militancia. Sus allegados destacaron en el lugar su voluntad inquebrantable de ser recordada con alegría, convicción y militancia.

Aunque falleció sin poder hallar los restos de su hijo Alejandro, la labor de la referente de Madres de Plaza de Mayo transformó el dolor individual en una referencia institucional ineludible para toda la Argentina. El pañuelo blanco pierde hoy a una de sus principales portadoras, pero su testimonio permanece integrado de manera definitiva en la historia social y democrática de nuestro país.