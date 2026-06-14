Murió Angelina, Madre de Plaza de Mayo Mendoza y abuela de la nieta recuperada número 117

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Angelina en la plaza San Martín

Angelina Caterino fue una de las tantas madres que durante años marcharon los jueves en la plaza San Martín junto a María Asof de Domínguez, la otra abuela de Claudia y referente de la agrupación en Mendoza. Como tantas otras, a partir del secuestro de sus hijos e hijas, recorrieron comisarías, sedes militares y policiales, organismos judiciales, iglesias...

En el caso de Angelina y María la búsqueda no sólo fue de sus hijos sino también de la nieta o nieto que podría haber nacido en cautiverio. Finalmente dieron con ella en 2015 cuando el Banco Nacional de Datos Genéticos corroboró la identidad de Claudia, quien pasó a ser la nieta número 117 recuperada tras la apropiación por parte del terrorismo de Estado. Hasta ahora son 140 los que lograron restablecer su verdadera identidad.

Por la apropiación de Claudia Domínguez Castro hubo un juicio que terminó con tres condenas en marzo de 2019.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo recordaron que "Angelina Caterino era hija de italianos, de una familia trabajadora de los viñedos de Mendoza. A los 15 años conoció a quien luego sería su marido, José, en un corso de carnaval. Tuvieron seis hijos. Gladys, la mayor, desapareció embarazada. Con la calidez que la caracterizaba conoció a Claudia en 2015 y cultivó un vínculo de amor".