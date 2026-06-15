Javier Milei respaldó a Manuel Adorni en medio de la investigación judicial por su patrimonio

Los cuestionamientos contra el ministro coordinador se intensificaron durante la última semana a raíz de las modificaciones detectadas en la documentación presentada ante los organismos de control. Sectores de la oposición política formalizaron pedidos de explicaciones en el Congreso de la Nación debido a las diferencias observadas en las presentaciones obligatorias de bienes.

La Justicia avanza con medidas sobre los bienes de Manuel Adorni

En paralelo a las manifestaciones políticas, el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una batería de medidas destinadas a reconstruir la situación financiera del funcionario y de su cónyuge, Bettina Angeletti. El representante del Ministerio Público Fiscal analiza si corresponde ampliar temporalmente el objeto de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

La fiscalía ya incorporó las declaraciones juradas de carácter público, pero se encuentra a la espera de la documentación reservada custodiada por la Oficina Anticorrupción. Para el procesamiento y evaluación de los datos técnicos, los investigadores cuentan con el soporte de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Entre las disposiciones recientes, el funcionario judicial remitió un requerimiento formal a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo recaudador dispone de un plazo de 72 horas para precisar si el matrimonio formalizó presentaciones originales o rectificativas vinculadas a los períodos fiscales correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.

adorni y su esposa Bettina Angeletti y Manuel Adorni.

Criptomonedas, herencias y redes sociales bajo el análisis fiscal

La investigación judicial extendió sus requerimientos hacia la plataforma de activos digitales Lemon Cash, luego de constatarse la apertura de una cuenta a nombre del jefe de ministros en diciembre de 2020. Ante este hallazgo, el fiscal Pollicita dispuso la confección de un informe pericial sobre la evolución del valor del Bitcoin desde el año 2013 hasta el presente.

Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibió una orden para remitir el historial laboral completo del funcionario y de su esposa desde 2012. La medida busca contrastar de manera pormenorizada los ingresos registrados en concepto de remuneraciones, aportes previsionales y actividades autónomas frente a la evolución de sus activos declarados.

Por otra parte, los investigadores solicitaron informes al Juzgado Civil y Comercial Número 18 de la ciudad de La Plata, donde se tramita el proceso sucesorio de Jorge Adorni, padre del jefe de Gabinete. El propósito es verificar de forma documentada la existencia de dinero en efectivo, divisas extranjeras, cuentas bancarias y bienes inmuebles que justifiquen los legados familiares invocados públicamente por el funcionario de la administración nacional.

Finalmente, la División Antifraude de la Policía Federal Argentina recibió el encargo de recolectar manifestaciones públicas efectuadas en fuentes abiertas. Los agentes examinarán entrevistas, material audiovisual, intervenciones en soportes digitales y publicaciones en plataformas virtuales realizadas por el matrimonio desde 2013, enfocándose en referencias sobre inversiones, criptoactivos y actividades laborales preexistentes a su llegada a la función pública.