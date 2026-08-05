Calificaron de "unilateral" la decisión de Lula da Silva de retirar a su embajador en Argentina

Crisis diplomática. Lula Da Silva y Javier Milei. Foto: archivo

Frente a este escenario, voceros oficiales en Buenos Aires señalaron que la postura argentina continuará siendo de prudencia y diálogo. De acuerdo con el Palacio San Martín, las diferencias políticas personales entre los administradores de turno no deben interponerse en la agenda histórica de cooperación económica y cultural que une a ambas sociedades.

"Para pelearse hacen falta dos, y no cuenten con la Argentina", afirmó Pablo Quirno. Esta frase sintetiza el criterio transmitido desde la Casa Rosada, donde descartaron solicitar disculpas o instrumentar medidas que puedan derivar en un distanciamiento institucional permanente con el principal socio comercial de la región.

Las posturas de Cancillería ante la crisis diplomática

En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Estado argentino tomó nota formal de la medida. En el documento se remarcó que las relaciones bilaterales deben responder de manera prioritaria a los intereses permanentes de los pueblos y no a los avatares coyunturales del debate político intergubernamental.

El texto oficial puntualizó además que a lo largo de los últimos años se registraron diversos episodios con expresiones de tinte político desde ambos lados de la frontera. No obstante, las autoridades locales destacaron que Argentina optó siempre por no llevar esos cruces de opiniones al plano de la gestión estatal, preservando la continuidad de la agenda técnica y comercial.

Desde la cartera diplomática remarcaron que el criterio rector del país seguirá siendo el mantenimiento del diálogo respetuoso. En ese sentido, ratificaron que el cuerpo diplomático mantendrá su labor mediante la figura del encargado de negocios, garantizando la operatividad de los consulados y la atención regular a los ciudadanos de ambas naciones.

El impacto económico y regional de la crisis diplomática

El escenario de tensión trasciende las fronteras bilaterales e impacta de manera directa en el esquema de integración del Mercosur. Analistas en comercio exterior señalan que la coordinación entre ambos socios es un motor central para las negociaciones del bloque regional con otros mercados internacionales, tales como la Unión Europea y diversos países de Asia.

Para el tejido productivo de Mendoza, el mantenimiento de los canales de intercambio constituye un factor prioritario. Las exportaciones de manufacturas agroindustriales y la actividad comercial fluida requieren de marcos normativos estables que protejan las transacciones de las oscilaciones políticas coyunturales.