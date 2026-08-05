El gobierno nacional lamentó formalmente la decisión de Brasil de retirar a su embajador en Buenos Aires tras las recientes declaraciones cruzadas entre Javier Milei y Lula da Silva. Desde Cancillería consideraron que la medida responde a una crisis diplomática, "adoptada de manera unilateral" y ratificaron que Argentina mantendrá las vías institucionales sin aplicar sanciones recíprocas.
Calificaron de "unilateral" la decisión de Lula da Silva de retirar a su embajador en Argentina
Desde Cancillería lamentaron la medida del presidente de Brasil pero descartaron responder con sanciones tras los cruces institucionales con Javier Milei
El origen de la crisis diplomática en la relación bilateral
El conflicto escaló tras la notificación entregada al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, por parte de las autoridades de Relaciones Exteriores de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva. A través de este acto formal, las autoridades brasileñas determinaron reducir la representación diplomática al nivel de encargados de negocios.
La determinación de Brasil ocurrió luego de una serie de expresiones vertidas por Javier Milei en diversos eventos políticos y entrevistas de prensa. En esos contextos, el jefe de Estado cuestionó la trayectoria judicial del líder del Partido de los Trabajadores, lo que motivó que el Palacio de Itamaraty convocara previamente a consultas oficiales a su diplomático acreditado en el país.
Frente a este escenario, voceros oficiales en Buenos Aires señalaron que la postura argentina continuará siendo de prudencia y diálogo. De acuerdo con el Palacio San Martín, las diferencias políticas personales entre los administradores de turno no deben interponerse en la agenda histórica de cooperación económica y cultural que une a ambas sociedades.
"Para pelearse hacen falta dos, y no cuenten con la Argentina", afirmó Pablo Quirno. Esta frase sintetiza el criterio transmitido desde la Casa Rosada, donde descartaron solicitar disculpas o instrumentar medidas que puedan derivar en un distanciamiento institucional permanente con el principal socio comercial de la región.
Las posturas de Cancillería ante la crisis diplomática
En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Estado argentino tomó nota formal de la medida. En el documento se remarcó que las relaciones bilaterales deben responder de manera prioritaria a los intereses permanentes de los pueblos y no a los avatares coyunturales del debate político intergubernamental.
El texto oficial puntualizó además que a lo largo de los últimos años se registraron diversos episodios con expresiones de tinte político desde ambos lados de la frontera. No obstante, las autoridades locales destacaron que Argentina optó siempre por no llevar esos cruces de opiniones al plano de la gestión estatal, preservando la continuidad de la agenda técnica y comercial.
Desde la cartera diplomática remarcaron que el criterio rector del país seguirá siendo el mantenimiento del diálogo respetuoso. En ese sentido, ratificaron que el cuerpo diplomático mantendrá su labor mediante la figura del encargado de negocios, garantizando la operatividad de los consulados y la atención regular a los ciudadanos de ambas naciones.
El impacto económico y regional de la crisis diplomática
El escenario de tensión trasciende las fronteras bilaterales e impacta de manera directa en el esquema de integración del Mercosur. Analistas en comercio exterior señalan que la coordinación entre ambos socios es un motor central para las negociaciones del bloque regional con otros mercados internacionales, tales como la Unión Europea y diversos países de Asia.
Para el tejido productivo de Mendoza, el mantenimiento de los canales de intercambio constituye un factor prioritario. Las exportaciones de manufacturas agroindustriales y la actividad comercial fluida requieren de marcos normativos estables que protejan las transacciones de las oscilaciones políticas coyunturales.
En pocas palabras
- Gobierno argentino lamenta: la decisión de Brasil de retirar su embajador tras cruces de Javier Milei y Lula da Silva.
- Postura argentina: Cancillería considera la medida unilateral, descarta sanciones y ratifica el diálogo institucional.
- Impacto en Mercosur: la tensión diplomática afecta la integración del bloque regional y las relaciones comerciales.