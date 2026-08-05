El canciller Pablo Quirno se sumó a las críticas contra Victoria Villarruel y pidió que renuncie

El gobierno exhibe una ruptura entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel.

Además, Villarruel ya había manifestado públicamente su rechazo al artículo sobre la venta de tierras, lo que reforzó las sospechas dentro de la Casa Rosada sobre su postura frente al proyecto.

Quirno: "Que se corra"

En una entrevista con A24, Quirno respondió a los recientes mensajes que Villarruel publicó en redes sociales, donde expresó su "genuina preocupación" por el estado del Presidente y habló de "persecuciones imaginarias".

"Me parecen declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidenta integró una fórmula de gobierno y, si no está de acuerdo, si piensa que el Presidente está en esa condición, que además de ser un comentario pseudogolpista implica decir que no tiene las capacidades mentales para conducir el país, que se corra", afirmó el canciller.

Luego agregó que "el Gobierno está haciendo un enorme esfuerzo para sacar adelante a la Argentina" y sostuvo que ese tipo de declaraciones "no son propias de un vicepresidente".

"Lo que tiene que hacer es acompañar el plan de gobierno del Presidente", insistió.

Quirno también acusó a Villarruel de cuestionar de manera reiterada la autoridad presidencial.

"Constantemente hace este tipo de comentarios que son contrarios a la autoridad del Presidente. Estoy pidiendo que dé un paso al costado si realmente piensa eso. No corresponde hablar de un presidente de esa manera", remarcó.

Además, fue un paso más allá y aseguró que "desde el principio ha tratado de generar desestabilización", al sostener que durante los primeros meses de gestión transmitía a distintos sectores el mensaje de: "No se preocupen, si pasa algo, yo estoy".

La tensión crece dentro del oficialismo

Los dichos de Quirno se suman a los que había realizado días atrás el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien también cuestionó públicamente a la vicepresidenta por sus publicaciones en la red social X.

Al ser consultado sobre si Villarruel debería renunciar, respondió: "Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que arme su propio espacio y compita".

La escalada comenzó luego de que Villarruel respondiera a un mensaje compartido por Milei, en el que la diputada Lilia Lemoine la acusaba de coordinar acciones contra el Gobierno junto a la legisladora Marcela Pagano. La vicepresidenta replicó con un mensaje en el que manifestó su preocupación por el estado del mandatario y aludió a supuestas "persecuciones imaginarias", expresiones que en la Casa Rosada fueron interpretadas como un cuestionamiento directo a la figura presidencial.

El conflicto se profundizó con la autorización para que Fernández Sagasti vote de forma remota en la sesión del Senado, una decisión que volvió a exponer las diferencias entre Villarruel y el núcleo duro del gobierno de Javier Milei.