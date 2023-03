► TE PUEDE INTERESAR: Ana Laura y Gemina, flamantes Reina y Virreina, felices en la Vendimia Solidaria

No fueron pocos los que el domingo se dedicaron a atacar y denostar a la Reina dela Vendimia 2023, la paceña Ana Laura Verde, de 22 años, y que por su historia de vida y preparación académica es una digna representante de la industria madre de Mendoza, la vitivinicultura. Por su contenido agresivo, no se reproducen aquí esos comentarios.

Ana Laura Verde.jpg La Reina Nacional Ana Laura Verde en un lugar que no desconoce: las viñas.

Respondiendo a los haters

Tan graves fueron los posteos en su contra, que obligaron a la tranquila reina a responder a los haters desde su cuenta de Twitter, y lo hizo con tranquilidad. "Nada ni nadie, ni ningún mal comentario me va a tirar abajo la felicidad que tengo de estar cumpliendo este sueño. Somos tan merecedores de la corona nacional como todos los departamentos de Mendoza".

tuit-reina vendimia-ana laura (1).jpg

La defensa de otra reina

mayra Tous restricciones mendoza 1.jpg Mayra Tous.

Quien de inmediato salió al cruce de los denostadores de la nueva soberana vendimial, fue Mayra Tous, la reina de mandato cumplido, y de "doble turno", ya que fue electa en el año 2020 y por la pandemia se extendió hasta el 2021. También en la red social del pajarito posteó un largo hilo donde defendió a Ana Laura. "No puedo creer todo lo que leo en las redes. No aprendemos más! Exigimos que no sea un concurso de belleza porque cosifica, pero cosifican poniendo como eje central el concepto mega subjetivo de belleza", dijo la tupungatina.

Mayra, que es Licenciada en Comunicación Social, también expresó en el hilo de Twitter que "me puse feliz y festejé como barra brava porque una persona con muchas capacidades y humildad consiguió un enorme lugar. Y me alegró que una joven enóloga con familia de viñateros sea la Reina de la Vendimia porque esto va más allá. Construyan, no destruyan".

tuit-maira-tous (1).jpg

De visita en El Siete

La nueva reina y su virreina, la tupungatina Gemina Navarro, visitaron Canal Siete este lunes, y allí Ana Laura expresó el Noticiero: "Cayendo de a poco. Asimilando esto. Ayer (domingo) fuimos de actividad en actividad, y casi no tuvimos ni tiempo de sentarnos a pensar de que somos Reina y Virreina nacionales de la Vendimia".

Sobre si era esperado este reinado, dijo: "Y... el sueño estaba. Hasta el momento en que pisé el teatro griego y vi a toda la gente, todos los paceños, me tomó por sorpresa. Sabía que iban a venir muchos, pero nunca imaginé que fueran tantos, que iba a tener esa barra".

Un motivo de orgullo para Ana Laura es que su departamento, La Paz, sólo tenía un reinado nacional, y su logro del sábado en el Frank Romero Day tiene mayor mérito. "Es la segunda corona del departamento. Es muy difícil para nosotros (los paceños) conseguir este reinado, pero acá está el fruto de tanto esfuerzo, de tanto trabajo. Esto es histórico, ahora voy a andar por el departamento y no voy a ser la misma Anita de antes. Ahora se van a acordar de mí por haber llevado esta alegría a mi departamento.

"Estoy feliz de haber logrado este sueño, este objetivo, pero también de la unión que se generó en mi pueblo" Ana Laura Verde, Reina Nacional de la Vendimia "Estoy feliz de haber logrado este sueño, este objetivo, pero también de la unión que se generó en mi pueblo" Ana Laura Verde, Reina Nacional de la Vendimia

Finalmente, se trató el tema más duro, y fue el de los ataques y burlas en las redes redes sociales: "No pasa nada. La verdad es que es muy triste ver que mujeres atacan a otras mujeres. Me han dicho cosas muy feas, horrorosas, pero anoche (domingo a la noche) hice un posteo donde dije que nada ni nadie me iba a hacer perder la felicidad que yo tengo por haber logrado ser Reina Nacional de la Vendimia", expresó, para agregar: "Me gustaría que confíen en mi, que confíen en Gemina (Virreina), que confíen en ambas, vamos a dar lo mejor, vamos a prepararnos, estudiar mucho, conocer la provincia, para dejarlos bien representados", concluyó Ana Laura Verde, la Reina de la Vendimia.