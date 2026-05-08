Adiós a las camperas: la nueva tendencia que viene de Europa para este invierno

¿Por qué el tapado de paño es el nuevo imprescindible?

El cambio no es solo estético, sino también cultural. El mercado de la moda está girando hacia piezas más duraderas y versátiles, alejándose del fast fashion efímero. Aquí te contamos por qué este invierno el tapado de paño es la inversión inteligente:

Efecto estilizador inmediato

A diferencia del volumen excesivo de las puffer, los tapados de corte recto y largo (especialmente por debajo de la rodilla) crean una línea vertical que alarga visualmente la silueta. Aportan estructura al cuerpo sin sumar peso visual.

Versatilidad: del gimnasio a la oficina

La gran magia de esta tendencia europea es su capacidad de adaptación. Hoy no es raro ver un tapado de paño de alta calidad combinado con calzas de ciclista y zapatillas para un look "athleisure", o sobre un traje sastrero para una reunión de negocios.

Durabilidad y moda consciente

Mientras que las camperas sintéticas suelen pasar de moda o dañarse con facilidad, un buen abrigo de lana o paño es una pieza para toda la vida. Los consumidores actuales priorizan materiales nobles que resisten el paso del tiempo.

campera inflables Las camperas inflables dominaron durante años, ahora son parte del pasado

Los colores y texturas que serán furor

Si estás pensando en renovar tu guardarropa, estas son las claves que dominan la temporada:

Tonos Neutros: El camel, el gris melange y el negro siguen siendo los reyes por su facilidad para combinar.

El camel, el gris melange y el negro siguen siendo los reyes por su facilidad para combinar. Texturas: Además del paño tradicional, ganan terreno los acabados con textura, el cuero sintético impermeable y los detalles en cuello alto abotonado.

Además del paño tradicional, ganan terreno los acabados con textura, el cuero sintético impermeable y los detalles en cuello alto abotonado. El Trench Coat: Para los días de lluvia o frío moderado, el clásico trench se posiciona como el aliado perfecto por su origen militar y resistencia.

abrigo, tendencia 2026 Los abrigos que serán tendencia en el 2026. Fuente: Freepik

Cómo combinar tu abrigo este invierno para no fallar

Si querés adoptar la tendencia europea, probá estas fórmulas ganadoras:

Look Urbano: Tapado camel + jeans rectos + botas chelsea.

Tapado camel + jeans rectos + botas chelsea. Look Relajado: Abrigo oscuro + buzo con capucha (hoodie) por debajo + zapatillas blancas.

Abrigo oscuro + buzo con capucha (hoodie) por debajo + zapatillas blancas. Look de Noche: Versión en cuero sintético o paño negro sobre un vestido midi o pantalones de cuero.

El "adiós a las camperas" no significa pasar frío, sino elegir abrigarse con más estilo. La moda del 2026 nos invita a recuperar la sobriedad y la estructura, demostrando que lo clásico, cuando se reinventa, siempre es la mejor opción.