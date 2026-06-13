¿Quién no tiene en su cocina esa sartén favorita con una costra negra e imposible de sacar en la base? Aunque el bicarbonato de sodio y el vinagre son los reyes de la limpieza del hogar, a veces la grasa pegada y quemada requiere de un esfuerzo extra que termina dañando el teflón o desgastando tus manos.
Chau vinagre: el trucazo casero e impensado para dejar el fondo de tus sartenes como nuevo en 5 minutos
Olvídate de refregar durante horas y de gastar una fortuna en productos químicos. Existe un ingrediente secreto que ya tenés en casa y arranca la grasa quemada de la base de tus ollas sin esfuerzo.
Por suerte, se volvió viral un truco casero definitivo que promete desintegrar la suciedad más rebelde en cuestión de minutos y utilizando un elemento que seguro tenés guardado.
El ingrediente secreto: ¿Cómo limpiar la grasa de la sartén?
Para este método no vas a necesitar ácidos ni esponjas de metal que rayen tus utensilios. El secreto mejor guardado de los expertos en limpieza es la pastilla del lavavajillas (o en su defecto, un toque de crema dental blanca con sal gruesa).
Este producto está diseñado específicamente para cortar la grasa ultra procesada y, al usarlo en seco sobre la superficie caliente, genera una reacción que ablanda el carbón adherido.
Paso a paso: cómo eliminar lo quemado debajo de la sartén
Para aplicar este potente truco de limpieza y dejar tus utensilios relucientes, solo debés seguir estos pasos:
- Calentá la sartén: Ponela un minuto sobre la hornalla para que la base tome temperatura (esto ablanda la grasa vieja).
- Humedecé la superficie: Da vuelta la sartén y tirá apenas unas gotas de agua tibia sobre la base negra.
- Frotá el ingrediente: Tomá la pastilla de lavavajillas (o la mezcla de pasta de dientes y sal) y frotala directamente como si fuera una goma de borrar. Verás cómo se forma una pasta grisácea.
- Dejá actuar: Permití que los componentes activos trabajen durante 10 o 15 minutos.
- Enjuagá sin refregar: Pasá una esponja suave común y corriente bajo el chorro de agua. La grasa saldrá como por arte de magia.
Con estos consejos de limpieza, tus sartenes no solo recuperarán el brillo del primer día, sino que además alargarás su vida útil ahorrando gas y energía.