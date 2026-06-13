Chau vinagre: el trucazo casero e impensado para dejar el fondo de tus sartenes como nuevo en 5 minutos

Por suerte, se volvió viral un truco casero definitivo que promete desintegrar la suciedad más rebelde en cuestión de minutos y utilizando un elemento que seguro tenés guardado.

bicarbonato, vinagre, mezcla Di adiós al bicarbonato y al vinagre a la hora de limpiar los sartenes.

El ingrediente secreto: ¿Cómo limpiar la grasa de la sartén?

Para este método no vas a necesitar ácidos ni esponjas de metal que rayen tus utensilios. El secreto mejor guardado de los expertos en limpieza es la pastilla del lavavajillas (o en su defecto, un toque de crema dental blanca con sal gruesa).