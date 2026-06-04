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Truco casero

Vinagre para destapar una tubería llena de mugre y sarro: ¿cómo se usa?

Para limpiar y mantener las tuberías del baño o la cocina, siempre es bueno tener en la alacena una botella de vinagre de limpieza

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cómo se puede usar vinagre para eliminar el sarro pegado. 

Cómo se puede usar vinagre para eliminar el sarro pegado. 

Cuando usamos vinagre para limpiar o desinfectar cualquier cosa del hogar, a veces no nos preguntamos si realmente se usa así o si en dichas superficies se puede colocar este ingrediente ácido.

El vinagre se usa para muchas cosas y tipos de manchas, pero en otras tantas puede ser un problema. Por ejemplo, mezclar vinagre con productos químicos comerciales como cloro, lavandina o amoniaco puede generar reacciones peligrosas. Lo mismo si usamos vinagre puro sin diluir o si lo ponemos en superficies delicadas que se pueden dañar con la acidez.

tubería con sarro
El vinagre disuelve y elimina sustancias como el sarro.

El vinagre disuelve y elimina sustancias como el sarro.

Hoy te voy a compartir un truco con vinagre, quizás el más realizado en el hogar para destapar las tuberías y eliminar los cascarones de sarro que se quedan en las paredes de las mismas. Si no sacamos el sarro y la mugre a tiempo, podemos desencadenar un problema estructural grave.

Un truco con vinagre: qué es el sarro y por qué tapa las cañerías

El sarro es una sustancia blanca y semisólida que se forma por acumulación o concentración de minerales presentes en el agua. Cuando el agua se evapora o ya no corre, los minerales que contiene quedan adheridos a las superficies, formando cúmulos cada vez más grandes de manchas blancas.

En su mayoría, el sarro está formado por carbonato de calcio o magnesio. También afecta a otras estructuras metálicas, como la grifería, las teteras eléctricas y los termos de mate. Normalmente, el sarro es un problema de aguas duras, por eso no todas las regiones o zonas conviven con esto.

cañería tapada
El sarro tapa y obstruye si no se elimina a tiempo.

El sarro tapa y obstruye si no se elimina a tiempo.

En sí, el sarro no es peligroso, pero al juntarse en cantidades importantes, puede obstruir y dañar las tuberías. Sumado a ello, las cañerías del baño o la cocina también tienen otro tipo de problemas de obstrucción.

Cuando se va comida por la tubería de la cocina o la cañería del lavamanos se llena de pelos o jabón, se genera una mezcla de sustancias que inevitablemente tapa el pase de agua.

Paso a paso: cómo usar vinagre para destapar y limpiar la tubería

Para realizar una buena limpieza de las tuberías, conviene usar vinagre blanco de limpieza y bicarbonato de sodio. Estos dos productos hacen un efecto de efervescencia que ablanda el sarro pegado. Además, el ácido del vinagre logra descomponer y romper las partículas que forman el sarro.

vinagre y tubería tapada
Ambos ingredientes reaccionan y ablandan los pegotes o mugre.&nbsp;

Ambos ingredientes reaccionan y ablandan los pegotes o mugre.

  1. Coloca una taza de bicarbonato de sodio dentro de la tubería o desagüe. Vierte una taza de vinagre blanco puro y tapa la salida del desagüe para que se genere efervescencia entre ambos ingredientes. Si está muy tapado, puedes repetir el proceso.
  2. Deja que el vinagre y el bicarbonato actúen por media hora.
  3. Abre la canilla con agua caliente y deja que fluya un poco para que se lleve los restos de sarro, vinagre y bicarbonato. También puedes hervir agua en una pava y colocarla hirviendo, pero con mucho cuidado.

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