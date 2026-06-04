Vinagre para destapar una tubería llena de mugre y sarro: ¿cómo se usa?

Hoy te voy a compartir un truco con vinagre, quizás el más realizado en el hogar para destapar las tuberías y eliminar los cascarones de sarro que se quedan en las paredes de las mismas. Si no sacamos el sarro y la mugre a tiempo, podemos desencadenar un problema estructural grave.

Un truco con vinagre: qué es el sarro y por qué tapa las cañerías

El sarro es una sustancia blanca y semisólida que se forma por acumulación o concentración de minerales presentes en el agua. Cuando el agua se evapora o ya no corre, los minerales que contiene quedan adheridos a las superficies, formando cúmulos cada vez más grandes de manchas blancas.

En su mayoría, el sarro está formado por carbonato de calcio o magnesio. También afecta a otras estructuras metálicas, como la grifería, las teteras eléctricas y los termos de mate. Normalmente, el sarro es un problema de aguas duras, por eso no todas las regiones o zonas conviven con esto.

cañería tapada El sarro tapa y obstruye si no se elimina a tiempo.

En sí, el sarro no es peligroso, pero al juntarse en cantidades importantes, puede obstruir y dañar las tuberías. Sumado a ello, las cañerías del baño o la cocina también tienen otro tipo de problemas de obstrucción.

Cuando se va comida por la tubería de la cocina o la cañería del lavamanos se llena de pelos o jabón, se genera una mezcla de sustancias que inevitablemente tapa el pase de agua.

Paso a paso: cómo usar vinagre para destapar y limpiar la tubería

Para realizar una buena limpieza de las tuberías, conviene usar vinagre blanco de limpieza y bicarbonato de sodio. Estos dos productos hacen un efecto de efervescencia que ablanda el sarro pegado. Además, el ácido del vinagre logra descomponer y romper las partículas que forman el sarro.

vinagre y tubería tapada Ambos ingredientes reaccionan y ablandan los pegotes o mugre.