Vinagre para destapar una tubería llena de mugre y sarro: ¿cómo se usa?

El vinagre se usa para muchas cosas y tipos de manchas, pero en otras tantas puede ser un problema. Por ejemplo, mezclar vinagre con productos químicos comerciales como cloro, lavandina o amoniaco puede generar reacciones peligrosas. Lo mismo si usamos vinagre puro sin diluir o si lo ponemos en superficies delicadas que se pueden dañar con la acidez.
Hoy te voy a compartir un truco con vinagre, quizás el más realizado en el hogar para destapar las tuberías y eliminar los cascarones de sarro que se quedan en las paredes de las mismas. Si no sacamos el sarro y la mugre a tiempo, podemos desencadenar un problema estructural grave.
Un truco con vinagre: qué es el sarro y por qué tapa las cañerías
El sarro es una sustancia blanca y semisólida que se forma por acumulación o concentración de minerales presentes en el agua. Cuando el agua se evapora o ya no corre, los minerales que contiene quedan adheridos a las superficies, formando cúmulos cada vez más grandes de manchas blancas.
En su mayoría, el sarro está formado por carbonato de calcio o magnesio. También afecta a otras estructuras metálicas, como la grifería, las teteras eléctricas y los termos de mate. Normalmente, el sarro es un problema de aguas duras, por eso no todas las regiones o zonas conviven con esto.
En sí, el sarro no es peligroso, pero al juntarse en cantidades importantes, puede obstruir y dañar las tuberías. Sumado a ello, las cañerías del baño o la cocina también tienen otro tipo de problemas de obstrucción.
Cuando se va comida por la tubería de la cocina o la cañería del lavamanos se llena de pelos o jabón, se genera una mezcla de sustancias que inevitablemente tapa el pase de agua.
Paso a paso: cómo usar vinagre para destapar y limpiar la tubería
Para realizar una buena limpieza de las tuberías, conviene usar vinagre blanco de limpieza y bicarbonato de sodio. Estos dos productos hacen un efecto de efervescencia que ablanda el sarro pegado. Además, el ácido del vinagre logra descomponer y romper las partículas que forman el sarro.
- Coloca una taza de bicarbonato de sodio dentro de la tubería o desagüe. Vierte una taza de vinagre blanco puro y tapa la salida del desagüe para que se genere efervescencia entre ambos ingredientes. Si está muy tapado, puedes repetir el proceso.
- Deja que el vinagre y el bicarbonato actúen por media hora.
- Abre la canilla con agua caliente y deja que fluya un poco para que se lleve los restos de sarro, vinagre y bicarbonato. También puedes hervir agua en una pava y colocarla hirviendo, pero con mucho cuidado.