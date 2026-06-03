Qué quiere decir la abertura en el inodoro de los baños públicos: para qué sirve y cuál es su función

Por qué el inodoro de los baños públicos tiene una abertura en el medio: para qué sirve y cuál es su función

Aunque se suele creer que su particular estructura con un "hueco" en el medio del inodoro responde a cuestiones de calidad o simplemente estéticas, en realidad sirve para cumplir una función crucial en quien lo usa.

Primero, porque responde a criterios sanitarios y segundo a normas de plomería. En el primer caso, lo que hace su diseño abierto es disminuir las zonas donde es normal que se acumule humedad, gotas de líquidos y residuos. Quitando esa parte de la tapa del inodoro, hace que se reduzca el contacto con un área muy expuesta a las zonas íntimas y por ende, hay menos posibilidad de que los gérmenes viajen de persona en persona a través de la orina por ejemplo.

baño público, diseño indoro Esta abertura cumple varias funciones relacionadas con la higiene, la comodidad y hasta la seguridad. Foto Canva

Seguro habrás notado esta particular curiosidad en baños de aeropuertos, estaciones de servicio, restaurantes y centros comerciales; bien eso se explica, ya que este tipo de lugares tienen que tener una implementación y reglamentos muy diferentes a los de un hogar y se recomienda que un asiento de uso masivo en espacios públicos tengan otro diseño justamente por higiene y mantenimiento.

Otra de sus razones o ventajas, es que disminuye el roce de las manos con la tapa del mismo inodoro a la hora de higienizarse, reduciendo la contaminación cruzada.