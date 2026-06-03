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Qué quiere decir la abertura en el inodoro de los baños públicos: para qué sirve y cuál es su función

Si has prestado atención, los inodoros de los baños públicos no tienen el mismo diseño que el de casa. Pero ¿por qué? ¿Qué significa?

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Qué quiere decir la abertura en el inodoro de los baños públicos: para qué sirve y cuál es su función. Foto Canva

Qué quiere decir la abertura en el inodoro de los baños públicos: para qué sirve y cuál es su función. Foto Canva

Las personas vemos a diario un sin fin de objetos que nos resultan cotidianos, desde autos, cubiertos, lugares etc. Sin embargo, no nos percatamos de algo, todo tiene su diseño por y para algo. Aquí es donde entran en juego los inodoros del baño público y su peculiar forma. ¿Cuál es el significado del "hueco" que tiene en el medio?

El inodoro es un elemento de uso cotidiano en nuestras vidas y la verdad es que no hay mucha variación en su forma ni color, pero cuando uno va a un baño de la estación de servicio en medio del viaje o en algún otro lugar que sea de uso público, hay algo que cambia. Y muchas veces pasamos por alto que su diseño tiene algunas características únicas que sirven para que la experiencia del usuario sea diferente.

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Los ba&ntilde;os p&uacute;blicos en muchos lugares del mundo, sobre todo en estaciones de servicio, aeropuestos y restaurantes suelen tener un tipo de asiento conocido como &ldquo;asiento de inodoro abierto al frente&ldquo;. Foto Surtidores

Los baños públicos en muchos lugares del mundo, sobre todo en estaciones de servicio, aeropuestos y restaurantes suelen tener un tipo de asiento conocido como “asiento de inodoro abierto al frente“. Foto Surtidores

Por qué el inodoro de los baños públicos tiene una abertura en el medio: para qué sirve y cuál es su función

Aunque se suele creer que su particular estructura con un "hueco" en el medio del inodoro responde a cuestiones de calidad o simplemente estéticas, en realidad sirve para cumplir una función crucial en quien lo usa.

Primero, porque responde a criterios sanitarios y segundo a normas de plomería. En el primer caso, lo que hace su diseño abierto es disminuir las zonas donde es normal que se acumule humedad, gotas de líquidos y residuos. Quitando esa parte de la tapa del inodoro, hace que se reduzca el contacto con un área muy expuesta a las zonas íntimas y por ende, hay menos posibilidad de que los gérmenes viajen de persona en persona a través de la orina por ejemplo.

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Esta abertura cumple varias funciones relacionadas con la higiene, la comodidad y hasta la seguridad. Foto Canva

Esta abertura cumple varias funciones relacionadas con la higiene, la comodidad y hasta la seguridad. Foto Canva

Seguro habrás notado esta particular curiosidad en baños de aeropuertos, estaciones de servicio, restaurantes y centros comerciales; bien eso se explica, ya que este tipo de lugares tienen que tener una implementación y reglamentos muy diferentes a los de un hogar y se recomienda que un asiento de uso masivo en espacios públicos tengan otro diseño justamente por higiene y mantenimiento.

Otra de sus razones o ventajas, es que disminuye el roce de las manos con la tapa del mismo inodoro a la hora de higienizarse, reduciendo la contaminación cruzada.

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