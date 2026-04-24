De Japón a Mendoza: el invento que está presente en todas las veredas y nadie sabe el por qué de su diseño

Seguro viste un par de baldosas con relieves en forma de línea o puntos al cruzar la calle, en la parada del micro o en alguna esquina del centro sin saber que no es un simple adorno o que están por estar, sino que es una forma de lenguaje que cumple una función clave para la seguridad de los habitantes.

Se llaman baldosas podotáctiles y fueron creadas en Japón en la década de 1960 por el ingeniero Seiichi Miyake, con el objetivo de ayudar a las personas ciegas o con baja visión a desplazarse de manera autónoma y segura en espacios públicos. Estas superficies tienen relieves que pueden percibirse con los pies o con el bastón, permitiendo “leer” el camino.

Sin embargo, no todas las baldosas son iguales, pues no solo hay barras que rompen con el liso cemento, sino también puntos. El diseño de líneas en relieve indica dirección segura para avanzar; los puntos advierten peligro o la necesidad de detenerse porque hay esquinas, cruces o escaleras. Básicamente, este sistema permite anticipar obstáculos y orientarse en entornos urbanos complejos.

baldosa con relieves La primera vez que se colofaron fue en 1967 en Okayama, cerca de una escuela para ciegos.

Por qué son tan importantes en Mendoza y respetarlas aún más

En una ciudad como Mendoza, donde el tránsito y el movimiento peatonal son intensos, sobre todo en hora pico a las salidas escolares, estas baldosas cumplen un rol fundamental en la inclusión. Pues su instalación en veredas, esquinas y espacios públicos busca garantizar algo básico pero muchas veces olvidado y es el derecho a circular de forma independiente.

Lo más sorprendente es que, a pesar de su sencillez, este sistema salva vidas todos los días. Permite a miles de personas moverse sin depender de otros, reduciendo riesgos y aumentando su autonomía.

Aunque muchas personas pasan por encima sin notarlo, este invento proveniente de Japón representa un avance enorme en la accesibilidad urbana, por lo que conocer su función es el primer paso para respetarlas y contribuir a una ciudad más inclusiva.