La Ciudad de Mendoza, entre las más innovadoras del país por su gestión digital

Entre las iniciativas destacadas se encuentran el Plan de Conectividad, el Anillo de Seguridad y la puesta en marcha del nuevo Centro de Monitoreo, proyectos que apuntan a fortalecer tanto los servicios urbanos como las políticas de prevención y seguridad. Algunas de estas acciones ya se encuentran plenamente operativas, mientras que otras continúan en etapa de ejecución.

Premio Ciudad de Mendoza 2 galardón fue recibido por el subsecretario de Informática y Comunicaciones, Marcelo Guiñazú, Imagen : Prensa Ciudad de Mendoza

Proyectos en marcha y reconocimientos compartidos

El galardón fue recibido por el subsecretario de Informática y Comunicaciones, Marcelo Guiñazú, quien participó de la ceremonia y expuso los principales lineamientos de los proyectos tecnológicos que la Ciudad viene desarrollando. Según se detalló, estas iniciativas colocan a Mendoza dentro del grupo de municipios que marcan tendencia en innovación pública a nivel nacional.

En la misma entrega de premios también fueron reconocidos los municipios de Escobar y Tres de Febrero. Además, se destacó que la Ciudad de Mendoza integra, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tres de Febrero, un selecto grupo de comunas que cuentan con una de las certificaciones más prestigiosas otorgadas por la Fundación Bloomberg, vinculada a la gestión basada en datos y evidencia.

Desde la organización de los premios remarcaron que el crecimiento de este tipo de iniciativas refleja un cambio de paradigma en la gestión pública, donde la tecnología y la información se convierten en herramientas centrales para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas más eficientes.