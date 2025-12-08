La Ciudad de Mendoza recibió un nuevo reconocimiento a nivel nacional por sus políticas de innovación y transformación digital. En esta oportunidad, fue distinguida en los premios Govtech RECIA 2025 dentro del rubro Ciudades Inteligentes, una categoría que pone el foco en el uso estratégico de la tecnología para mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los vecinos.
La Ciudad de Mendoza, entre las más innovadoras del país por su gestión digital
La capital mendocina fue reconocida por sus avances en tecnología, uso de datos abiertos y modernización del Estado, en un premio para ciudades modernas
El premio fue entregado durante un acto realizado en el auditorio del Congreso de la Nación, en el marco de una jornada organizada por la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina (RECIA), junto a Prince Consulting y la Fundación EAméricas. El objetivo del encuentro fue reconocer a ciudades, equipos técnicos y funcionarios que vienen demostrando liderazgo en procesos de modernización del Estado.
Un reconocimiento a la gestión basada en datos
La distinción obtenida por la Ciudad de Mendoza estuvo vinculada principalmente a sus avances en infraestructura tecnológica y gestión basada en datos. El jurado valoró especialmente el impulso al uso de datos abiertos, la promoción de la participación ciudadana y el desarrollo de herramientas orientadas a una gestión más eficiente y transparente.
Entre las iniciativas destacadas se encuentran el Plan de Conectividad, el Anillo de Seguridad y la puesta en marcha del nuevo Centro de Monitoreo, proyectos que apuntan a fortalecer tanto los servicios urbanos como las políticas de prevención y seguridad. Algunas de estas acciones ya se encuentran plenamente operativas, mientras que otras continúan en etapa de ejecución.
Proyectos en marcha y reconocimientos compartidos
El galardón fue recibido por el subsecretario de Informática y Comunicaciones, Marcelo Guiñazú, quien participó de la ceremonia y expuso los principales lineamientos de los proyectos tecnológicos que la Ciudad viene desarrollando. Según se detalló, estas iniciativas colocan a Mendoza dentro del grupo de municipios que marcan tendencia en innovación pública a nivel nacional.
En la misma entrega de premios también fueron reconocidos los municipios de Escobar y Tres de Febrero. Además, se destacó que la Ciudad de Mendoza integra, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tres de Febrero, un selecto grupo de comunas que cuentan con una de las certificaciones más prestigiosas otorgadas por la Fundación Bloomberg, vinculada a la gestión basada en datos y evidencia.
Desde la organización de los premios remarcaron que el crecimiento de este tipo de iniciativas refleja un cambio de paradigma en la gestión pública, donde la tecnología y la información se convierten en herramientas centrales para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas más eficientes.