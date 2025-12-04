Quedó detenido uno de los roba cajeros de Ciudad, de 30 años y sin antecedentes penales

Móviles policiales,(11).jpeg Los efectivos policiales lograron detener a un hombre de 30 años en Capital. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Las pruebas de distintas cámaras de seguridad incluidas en el expediente judicial muestran que no actuó en solitario como parecía en un primer momento, sino que era acompañado de 3 hombres, por lo que aún resta la detención de sus cómplices.

El aparatoso robo que terminó sin botín

El lunes 24 de noviembre a la madrugada alguien hasta ese momento no identificado destrozó 3 cajeros automáticos de la sucursal del banco Comafi, ubicada en la intersección de España y Peatonal Sarmiento.

La investigación se centró en la revisión de las cámaras de seguridad del banco y de los comercios aledaños.

Este tipo de incidentes no son aislados. En los últimos tiempos se han producido robos de motos y asaltos a cafés emblemáticos, como el Bastante. Todos estos comercios están en el corazón del centro ya pocas cuadras de la Legislatura y la Casa de Gobierno, lo cual torna más llamativa la situación.

Buscan a un sospechoso por los destrozos

Fuentes policiales contaron que hay algunas conjeturas vinculadas con el hecho. Se cree que el autor del ataque podría ser un sujeto relacionado, a su vez, con un robo que se produjo el domingo por la mañana en un Pago Fácil que está dentro del supermercado Vea que queda en Santiago del Estero y San Martín, de Ciudad.

Embed - Video de un robo en el Pago Fácil que está dentro de un supermercado en Mendoza

En este hecho, el delincuente entró a cara descubierta por un ventanal, y en el video se ve cómo abre una caja y se lleva $200.000 y un celular.

Los pesquisas conjeturan que este sujeto podría ser la misma persona que rompió los cajeros automáticos.