La lista de lo que robaron los 5 mendocinos detenidos en Miami: camisetas, jeans y hasta dos paraguas

El resto hizo lo mismo en el local de la marca Tommy Hilfiger, y salieron como si nada. Actuaron al estilo "mecheros", pero poco después fueron capturados en las inmediaciones del shopping.

Qué robaron los mendocinos en Miami

Los interrogantes son muchos tras conocerse los robos cometidos por los mendocinos debido a que se supo que es gente sin problemas económicos y sin necesidad alguna de hacer algo así.

mendocinos detenidos dolphin mall miami 2 Los mendocinos fueron detenidos en domingo en la tarde luego de una serie de robos cometidos en el Dolphin Mall, en Miami. Foto: Gentileza

De hecho, algunos señalaron que se habían ido a Miami como despedida de soltero de uno de ellos. Si bien lo que hicieron es un delito en cualquier parte del mundo, manifestaron: "Fue una boludez de viejos chotos, se quisieron hacer los adolescentes y la cagaron".

Se conoció parte de la lista de los elementos con que encontraron a los mendocinos en Miami:

Una camiseta Tommy Hilfiger por el valor de 16.99 dólares

Un paraguas Tommy Hilfiger de 19.75 dólares

Un paraguas por 19.75 dólares

Una chaqueta Columbia de 120 dólares

Una chaqueta por 130 dólares

Una chaqueta por 100 dólares

Una chaqueta por 120 dólares

Una chaqueta de 150 dólares

Un sweter por 21.99 dólares

Dos camisetas por 22.25 dólares cada una

Un cinturón por 24.75 dólares

Un pantalón deportivo de 42.25 dólares

Dos jeans por un valor de 44.75 y 49.75 dólares

Una billetera de 27.25 dólares

Los mendocinos que cayeron presos el domingo, tuvieron una audiencia en la Justicia en martes a la mañana la cual duró solo 20 minutos. En la misma se los vio con el uniforme naranja de presidiarios y acordaron pagar una fianza en total de 21.000 dólares para quedar en libertad condicional.

Se espera que los 5 mendocinos regresen a la provincia este jueves. Lo harían en vehículos que dejaron en Santiago de Chile, desde donde partieron en un vuelo hacia Miami.