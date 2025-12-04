Los 5 mendocinos detenidos en Miami fueron capturados luego de una seguidilla de robos cometidos en tiendas del reconocido Dolphin Mall. La Policía atrapó primero a 2 de ellos, y luego a los otros 3, en las inmediaciones del shopping. Ahora se conoció parte de la lista de lo que intentaron llevarse sin pagar, mientras es espera que regren a la provincia en las próximas horas.
La lista de lo que robaron los 5 mendocinos detenidos en Miami: camisetas, jeans y hasta dos paraguas
Los mendocinos fueron detenidos por los robos cometidos en el Dolphin Mall, en Miami. Pagaron una fianza de 21.000 dólares para regresar a la provincia
Se trata de Diego Xiccato, de 46 años, Mauricio Ariel Aparo Orlando, de 49 años, Sebastián Luis Moyano, de 41 años, Juan Manuel Zuloaga Arenas, de 49 años, y Juan Pablo Rua, de 45 años, quienes fueron vistos por las cámaras de seguridad del Dolphin Mall tras el aviso de robo que dieron comerciantes a la Policía.
Allí detectaron que primero entraron a la tienda Burlington, de la cual salieron con valijas sin pagar. Luego se habrían dividido: un grupo ingresó a las tiendas Columbia y The North Face, donde las cámaras habrían captado el momento que metían prendas dentro de las maletas y se fueron otra vez sin pagar.
El resto hizo lo mismo en el local de la marca Tommy Hilfiger, y salieron como si nada. Actuaron al estilo "mecheros", pero poco después fueron capturados en las inmediaciones del shopping.
Qué robaron los mendocinos en Miami
Los interrogantes son muchos tras conocerse los robos cometidos por los mendocinos debido a que se supo que es gente sin problemas económicos y sin necesidad alguna de hacer algo así.
De hecho, algunos señalaron que se habían ido a Miami como despedida de soltero de uno de ellos. Si bien lo que hicieron es un delito en cualquier parte del mundo, manifestaron: "Fue una boludez de viejos chotos, se quisieron hacer los adolescentes y la cagaron".
Se conoció parte de la lista de los elementos con que encontraron a los mendocinos en Miami:
- Una camiseta Tommy Hilfiger por el valor de 16.99 dólares
- Un paraguas Tommy Hilfiger de 19.75 dólares
- Un paraguas por 19.75 dólares
- Una chaqueta Columbia de 120 dólares
- Una chaqueta por 130 dólares
- Una chaqueta por 100 dólares
- Una chaqueta por 120 dólares
- Una chaqueta de 150 dólares
- Un sweter por 21.99 dólares
- Dos camisetas por 22.25 dólares cada una
- Un cinturón por 24.75 dólares
- Un pantalón deportivo de 42.25 dólares
- Dos jeans por un valor de 44.75 y 49.75 dólares
- Una billetera de 27.25 dólares
Los mendocinos que cayeron presos el domingo, tuvieron una audiencia en la Justicia en martes a la mañana la cual duró solo 20 minutos. En la misma se los vio con el uniforme naranja de presidiarios y acordaron pagar una fianza en total de 21.000 dólares para quedar en libertad condicional.
Se espera que los 5 mendocinos regresen a la provincia este jueves. Lo harían en vehículos que dejaron en Santiago de Chile, desde donde partieron en un vuelo hacia Miami.