El denunciado por estafas en fiestas mandó un mensaje a las víctimas y les garantizó el servicio

El mensaje del hombre denunciado por estafas

"Comunicamos que la empresa continúa y continuará funcionando con total normalidad, para tranquilidad de todos quienes han contratado nuestros servicios", decía el comunicado de Ok Eventos.

"A raíz de los hechos fortuitos ocurridos el día sábado 29/11/2025, algunos eventos debieron ser reprogramados. Cada una de estas situaciones será analizada y tratada de manera individual con cada contratante, a fin de brindar la solución correspondiente. Quedamos a disposición", terminó.

denuncias estafas ok eventos egresados 7 Los padres de los egresados denunciaron que este fue el catering para 250 invitados. Foto: Gentileza

El texto fue enviado a los chicos quienes el sábado pasado se quedaron sin su cena de egresados por el incumplimiento del servicio que habían pagado, y también para aquellos que tienen su evento el próximo fin de semana.

Romina, una mamá que denunció al hombre por estafas el fin de semana pasado, aseguró que a los jóvenes les cayó muy mal el mensaje. Sostuvo que muchas personas colaboraron tras enterarse lo ocurrido y los egresados tendrán su fiesta gracias a un salón de Maipú que se hará cargo del evento.

En el caso de los chicos que tienen su cena el sábado que viene, Cecilia, madre de un alumno de la escuela Capitán Vázquez, aseguró que el salón Casa Balear les dio el lugar para la fecha que tenían prevista sin cobrarles ningún adicional.

Además, un DJ se ofreció para poner la música, las luces y la decoración del lugar. Cecilia explicó a Radio Nihuil que en total son 310 personas que irán a la fiesta, de los que 53 son los egresados.

"Para ellos les contratamos un catering básico para que los chicos tengan algo parecido a lo que iban a tener", señaló la mamá y agregó que para el resto de los invitados se organizaron para que cada uno lleve algo para compartir.

A pesar que el mensaje del dueño de Ok Eventos decía que quedaba "a disposición", las víctimas de estafas quisieron comunicarse con él para pedirle la devolución de las tarjetas pagadas, pero no tuvieron ninguna respuesta.