Estafas en Mendoza: las claves de la fiscalía para evitar fraudes en fiestas y eventos

¿Qué pasa si me estafan en la organización de un evento?

Una vez iniciada la relación contractual, el fiscal subrayó la importancia de conservar toda la documentación y comunicaciones. Esto incluye intercambios de WhatsApp, mensajes en redes sociales y capturas de pantalla.

Además, es crucial registrar y guardar los comprobantes de todos los pagos realizados, y si es posible, exigir recibos por escrito verificando la identidad de la persona que los emite.

denuncias estafas ok eventos egresados 6 Una supuesta "empresa" vendía catering para decenas de personas, pero el día de la fiesta ofreció esto. Foto: Gentileza

Ticheli dijo que, en caso de ser víctima de una estafa, la primera acción es realizar una denuncia. La Justicia de Mendoza ofrece la posibilidad de efectuar denuncias online las 24 horas del día. Si esta opción no es viable, se puede llamar al 911. La Policía acudirá al lugar y documentará la situación mediante un acta de procedimiento, lo que servirá como prueba inicial para la investigación.

Aunque las estafas genéricas suelen ser delitos "excarcelables" (no implican prisión preventiva automática), existen circunstancias que pueden llevar a la detención del sospechoso.

Ticheli explicó que, además de la presunción de fuga, se consideran los antecedentes computables (condenas anteriores) y la "reiteración delictiva", es decir, múltiples hechos de la misma naturaleza que causan un daño significativo. Por ejemplo, si una persona estafa a varios colegios o a 200 individuos, se configura una reiteración que justifica la detención y la emisión de prohibiciones de salida del país.

denuncias estafas ok eventos egresados 4 Esta es una de las fotos que mostraba a sus clientes el dueño de la empresa Ok Eventos, que ahora fue denunciada por estafas. Foto: Redes de Ok Eventos

¿Se puede recuperar el dinero de una estafa?

"Es muy difícil y complejo encontrarles algún bien con el que puedan reparar el daño económico que hayan causado por el delito", lamentó el fiscal. La condena penal no necesariamente implica la reparación del daño patrimonial, ya que los autores de estas estafas suelen ser insolventes.

La Justicia busca verificar si el denunciado posee bienes (terrenos, propiedades, vehículos) a su nombre que puedan ser embargados para eventualmente cubrir el perjuicio económico. Pero la realidad es que muchos delincuentes se declaran insolventes intencionalmente, haciendo muy difícil la recuperación del dinero invertido.

Respecto a las estafas virtuales, Ticheli señaló que representan un "universo" diferente, ya que los autores suelen operar con identidades falsas, lo que hace difícil ubicarlos.

En estos casos, especialmente en estafas por phishing dirigidas a jubilados o personas vulnerables, el Ministerio Público está adoptando la estrategia de responsabilizar a las entidades bancarias por las fallas en sus sistemas de seguridad. La jurisprudencia actual tiende a proteger al usuario bancario, solicitando no solo que se detenga el cobro de préstamos mal habidos, sino también la devolución del dinero vaciado de las cuentas.

En síntesis, si bien la Justicia ofrece mecanismos para denunciar y buscar la sanción de los estafadores, la recuperación del dinero perdido sigue siendo el mayor desafío para las víctimas, un problema que trasciende el ámbito penal.

Los recientes casos de estafa en Mendoza

Varios escraches por las redes sociales se conocieron en las últimas semanas por una empresa de catering que dejó sin fiesta de egresados a muchos chicos, pero hizo lo mismo en cumpleaños de 15 y casamientos. Algunas víctimas hicieron la denuncia virtual por estafas al no tener respuestas del dueño de la empresa Ok Eventos.

Según contó en Diario UNO la periodista Soledad Segade, la Justicia comenzó una investigación: las víctimas son alumnos de 6 colegios de Mendoza que se quedaron sin su cena de egresados. Y el escenario es de profunda tristeza, tanto para los chicos como para sus padres, quienes al llegar al salón se encontraron con que no había nada.

denuncias estafas ok eventos egresados 5 Algunos padres encontraron solo 15 chorizos y 5 kilos de asado para una fiesta con 250 invitados, y escracharon al dueño de la empresa Ok Eventos por estafas. Foto: Gentileza

Lo mismo pasó en varios cumpleaños de 15, como uno en el que gemelas tuvieron su fiesta gracias a los dueños del salón y todos los invitados, que colaboraron rápidamente para pedir comida y no romper la ilusión de las adolescentes.

En otros casos, los egresados se tuvieron que volver a sus casas vestidos de gala, en medio de llantos y enojo al darse cuenta de que no tendrían su tan esperada noche por haber caído en una estafa.

Los padres de las víctimas intentaron comunicarse con el dueño de Ok Eventos en varias oportunidades, pero el sujeto dejó de responder. Hasta el momento hay al menos 5 denuncias por estafas, y los testigos serán citados para declarar en el Polo Judicial ante la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi.