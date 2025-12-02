El denunciado por estafas en fiestas es buscado por las víctimas y por la Justicia

Poco después llegó un hombre quien contó que es el dueño de esa casa y que el propietario de Ok Eventos le alquiló en lugar hace 6 meses, pero que hace un mes que no sabe nada de él y que no le pagó el alquiler.

Más estafas en torno al dueño de la empresa de catering

A raíz de este hecho ocurrido en la noche del lunes, se conoció el testimonio de vecinos del barrio Patrón Santiago. Algunos indicaron que el hombre no vivía allí, sino que usaba la vivienda como depósito.

Otros señalaron que les dio trabajo a muchos jóvenes del barrio para cargar cosas para los eventos, también como mozos, o para la limpieza. Al principio parece que todo iba bien, pero muchos de ellos señalaron que los últimos trabajos no los pagó.

Mientras tanto, la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi avanza con las denuncias de las víctimas de la empresa Ok Eventos, y pidieron que aquellas personas que hayan hecho denuncias por los medios de comunicación lo hagan en el Ministerio Público Fiscal.

Polo Judicial.jpg Pidieron que las personas que fueron víctimas de estafas por parte del dueño de Ok Eventos realicen la denuncia formal en el Ministerio Público Fiscal. Imagen ilustrativa.

Las opciones son a través del Chatbot Lexa 261 5790203, la web denuncias.mpfmza.gob.ar/#/denuncias_dashboard o presencial en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos ubicada en el 2º piso del Polo Judicial ubicado en calles Plantamura y San Felipe, de Ciudad.

Otro salón se solidarizó con las víctimas de estafas

Luego de conocerse que muchos egresados, cumpleañeros y recién casados se quedaron sin su fiesta, los administradores del salón Quinta Bancaria, de Guaymallén garantizaron que mantendrían la reserva del lugar para las víctimas sin costo adicional.

En la noche del lunes varios padres de egresados se reunieron con los dueños de Casa Balear, también de Guaymallén, y confirmaron que los chicos tendrán el salón para que hagan la fiesta.

Al igual que el otro caso, aseguraron las víctimas de estas estafas que no tendrán que pagar por el lugar. Si bien es una gran ayuda para los chicos que tendrán su fiesta el próximo fin de semana, quedan pocos días para conseguir un Dj y el catering, además de escaso dinero ya que el evento fue pagado con tiempo.