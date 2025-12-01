Tras las denuncias por estafas, un salón confirmó que les dará el lugar sin costo a las víctimas de Ok Eventos

Sin embargo, indicaron que todos aquellos que tenían previsto una fiesta con esta empresa, les darán el salón sin ningún otro costo adicional.

Solidaridad en medio de ola de estafas

Indicaron que tomaron esta decisión porque comprenden el esfuerzo de las personas para realizar una fiesta, lo que implica muchos gastos, entre otras cosas. "Les vamos a dar el salón por más que no esté pagado", expresaron.

La única condición que pusieron es que deben mostrar la documentación correspondiente además del comprobante de pago que hicieron con Ok Eventos para asegurarse que se trate de personas que realmente tenían esa fecha reservada por el ahora denunciado por estafas.

En este caso, las víctimas podrán disponer del salón, el personal de seguridad, empresa de limpieza y algunos elementos como mesas, sillas, cocina, heladera y freezer.

Cómo trabajaba la empresa denunciada por estafas

Los administradores del salón Quinta Bancaria detallaron que ellos solo ofrecen el salón y que no trabajan con ninguna empresa de catering. Quienes planeen hacer un evento allí deben contratarlo.

A pesar de eso, señalaron que varias empresas de catering que quieren ofrecer el salón pueden juntarse allí con los clientes para mostrarles el lugar y hacer su propuesta.

denuncias estafas ok eventos egresados salon quinta bancaria 2 Los administradores del salón Quinta Bancaria aseguraron que no trabajan con ninguna empresa de catering y empatizaron con las víctimas de estafas. Foto: Gentileza

Los problemas con la empresa Ok Eventos empezaron hace un par de semanas. "Antes había hecho eventos muy grandes y había cumplido desde 2024".

"Nosotros no tenemos catering, siempre fue así. En este caso el dueño de la empresa pedía fechas disponibles y él podía hacer el evento", ya sea casamientos o cumpleaños, debido a que allí no realizan cenas de egresados, contaron.

El cumpleaños de las quinceañeras estafadas

La encargada de este lugar aseguró que el sábado pasado fue un "horror" lo que pasó con el cumpleaños de las gemelas. Destacó que gracias a los invitados el festejo se pudo realizar, ya que rápidamente hicieron una colecta para avanzar con el evento.

"El sábado se hizo un acta ante escribano que constató todo lo que estaba y lo que faltaba", agregó "y tratamos de ayudar en todo lo que pudimos".

Indicaron desde la empresa que acomodaron las mesas, pusieron manteles y algo de vajilla que tenían en el lugar para que las chicas de 15 años pudiesen celebrar junto a sus familiares y amigos.

"Estamos mal y acongojados por estas situaciones, pero estamos para apoyar y ayudar a las víctimas de estas estafas", aseguró el administrador del salón.