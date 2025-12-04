El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, lanzó un duro mensaje a los manifestantes antimineros que cometieron actos vandálicos esta semana durante las marchas en el centro, mientras avanza un paquete de leyes en la Legislatura.
Ulpiano Suarez fue duro contra los manifestantes antimineros que cometieron vandalismo: "El orden no se negocia"
El intendente de la Ciudad de Mendoza emitió un enfático mensaje y mostró desmanes que se cometieron durante las recientes marchas antimineras
"Vivir en sociedad es comprender que otro puede pensar diferente y que no podemos destruir los bienes de todos para expresar las diferencias", escribió el jefe comunal en sus redes.
"Hoy amanecimos con muchas zonas de la Ciudad, principalmente la Peatonal Sarmiento y la Plaza Independencia, completamente enchastradas y vandalizadas", lamentó el radical.
Investigación y sanciones tras los actos vandálicos en Ciudad de Mendoza
Si bien Suarez informó que ya se trabaja para reparar los daños, aseveró que "En Mendoza, el orden y la convivencia no se negocian. Aquí, las leyes y normas se cumplen".
En consecuencia, resaltó que "junto al Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal avanzaremos para que los responsables de los daños sean identificados".
En ese sentido, se espera que este jueves a partir de las 8.30 la ministra Mercedes Rus y el Jefe de Policía, Marcelo Calipo, den precisiones sobre las medidas que se tomarán de aquí en más ante estas circunstancias.
La identificación de los sospechosos debería ser sencilla, en la medida en que se trata de áreas de la Ciudad donde hay cámaras y vigilancia. "Aplicaremos todas las sanciones que correspondan en el marco del Código de Convivencia de la Ciudad", anticipó Ulpiano.