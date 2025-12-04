Ulpiano Suarez fue duro contra los manifestantes antimineros que cometieron vandalismo: "El orden no se negocia"

Investigación y sanciones tras los actos vandálicos en Ciudad de Mendoza

Si bien Suarez informó que ya se trabaja para reparar los daños, aseveró que "En Mendoza, el orden y la convivencia no se negocian. Aquí, las leyes y normas se cumplen".

vandalismo antimineros ciudad de mendoza peatonal Así quedaron algunas zonas de la Peatonal Sarmiento. Foto: X.

En consecuencia, resaltó que "junto al Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal avanzaremos para que los responsables de los daños sean identificados".

En ese sentido, se espera que este jueves a partir de las 8.30 la ministra Mercedes Rus y el Jefe de Policía, Marcelo Calipo, den precisiones sobre las medidas que se tomarán de aquí en más ante estas circunstancias.

vandalismo posteo ulpiano ciudad de mendoza antimineros Uno de los posteos que hizo el intendente Ulpiano Suarez en sus redes.

La identificación de los sospechosos debería ser sencilla, en la medida en que se trata de áreas de la Ciudad donde hay cámaras y vigilancia. "Aplicaremos todas las sanciones que correspondan en el marco del Código de Convivencia de la Ciudad", anticipó Ulpiano.