El Gobierno advirtió a antimineros por vandalizar el microcentro: "Vamos a denunciar"

Marcha antiminera y sanciones

El Gobierno espera que quienes vandalizaron el espacio público con mensajes en contra del impulso de proyectos mineros como PSJ Cobre Mendocino reparen el daño.

“Estos hechos atentan contra la convivencia, el orden y el espacio común que compartimos todos los mendocinos. No es aceptable que una movilización derive en violencia y destrucción”, expresó la ministra Rus.

Y adelantó que pedirá ante el MPF la “reparación inmediata del espacio público afectado”.

rus captura tuit antimineros Uno de los tuits de Mercedes Rus tras la marcha antiminera en Mendoza.

En su cuenta de X, posteó este miércoles, después de la marcha antiminera y a poco del inicio del plenario de comisiones del Senado que tratará cuatro proyectos mineros que llegaron con media sanción de la Cámara de Diputados: “Cuidar la Ciudad y garantizar el respeto entre todos es un compromiso que vamos a sostener siempre”.

La manifestación ocurrió este martes por la tarde. Tenía como objetivo expresar la postura en contra de la sanción de leyes mineras como el Fondo de Compensación Ambiental, el nuevo reparto de regalías, las declaraciones de impacto ambiental de 27 proyectos de exploración en Malargüe y, especialmente, la de PSJ Cobre Mendocino, el proyecto de explotación minera de San Jorge, en Uspallata.

Las iniciativas obtuvieron media sanción en Diputados la semana pasada y se encaminan a ser tratadas en sesión del Senado el martes que viene.

Latorre se sumó a la crítica contra los antimineros desde Londres

También por X se expresó la ministra Jimena Latorre: “Venimos trabajando desde hace dos años en espacios institucionales de diálogos constructivos con una amplia participación ciudadana”. Y lo contrastó con la postura antiminera que no tiene intención de “diálogo ni de progreso”.

Latorre se encuentra en Londres junto al director de Minería, Jerónimo Shantal, y el gerente financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, promocionando la actividad minera ante líderes e inversores en la feria Resourcing Tomorrow.

jimena latorre mineria londres Jimena Latorre en la feria minera Resourcing Tomorrow, en Londres.

Con un stand propio, Mendoza expuso su potencial para desarrollar minería sostenible orientada a la transición energética. En el foro “Los desafíos del cobre: cómo equilibrar la demanda y la oferta para la transición energética”, Latorre destacó el posicionamiento estratégico de la provincia y las políticas implementadas: la modernización del Código de Procedimiento Minero, la delimitación del Malargüe Distrito Minero Occidental y los avances del proyecto PSJ Cobre Mendocino, que podría convertirse en el primer desarrollo cuprífero de escala del país.