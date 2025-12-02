Nueva exposición de Mendoza en la feria minera de Londres ante expertos de todo el mundo

cumbre minera de londres En la cumbre minera de Londres participan 30 países. Foto: Gobierno de Mendoza.

Jimena Latorre: "Mendoza trabaja para atraer inversiones"

“Mendoza trabaja para atraer inversiones y desarrollar su potencial minero, especialmente en cobre. Compartimos con Chile una frontera y un potencial geológico equivalente que la provincia debe aprovechar”, destacó la funcionaria mendocina.

La ministra subrayó "el posicionamiento estratégico de Mendoza y las políticas que ha implementado en los últimos años para posicionarse en el mapa mundial de la minería sostenible para la transición energética".

Creamos un distrito de 18.000 km² con un potencial de más de 150 proyectos destinados a impulsar la exploración en el sur provincial, con foco en el cobre. Y en el norte, avanzamos con el que se podría convertir en primer proyecto de producción de cobre del país: PSJ Cobre Mendocino, al oeste de la provincia Creamos un distrito de 18.000 km² con un potencial de más de 150 proyectos destinados a impulsar la exploración en el sur provincial, con foco en el cobre. Y en el norte, avanzamos con el que se podría convertir en primer proyecto de producción de cobre del país: PSJ Cobre Mendocino, al oeste de la provincia

Latorre señaló que la provincia acompaña los estándares de inversión que demanda el mercado internacional: “Argentina impulsa el RIGI para fortalecer la estabilidad de las inversiones y Mendoza avanza en permisos más ágiles, tecnología para el control ambiental y un marco institucional moderno y confiable”.

El panel, uno de los que mayor convocatoria tuvo en el inicio de la feria, contó también con la participación de Juan Ignacio Díaz (presidente y director ejecutivo de la International Copper Association), Rohit Pathak (director ejecutivo del negocio de cobre de Hindalco Industries), Tore Prang (VP de Comunicaciones Corporativas y Asuntos Externos de Aurubis) y William Mason (analista senior de S&P Global).

puesto de mendoza en cumbre minera de londres El stand de Mendoza en la London Mining Week. Foto: Gobierno de Mendoza

Reuniones con referentes globales

La misión mendocina, integrada por la ministra, el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, mantuvo una serie de reuniones con ejecutivos de compañías internacionales de energía, minería y financiamiento.

La comitiva dialogó con Andrés Huby, quien lidera el área de productos ambientales de Mercuria Energy Trading SA, uno de los mayores grupos globales de energía y comercio de commodities.

También se reunieron con Víctor Cantore, presidente y director ejecutivo de Amex Exploration, firma canadiense dedicada a la exploración aurífera; con Lawrence Roulston, director de WestBay Capital y referente en asesoría financiera y estructuración de capital para empresas mineras junior y de mediana escala y con Steven Rudofsky, fundador de Talex Commodities Capital, especialista en financiamiento de proyectos, logística comercial, trading internacional y contratos de compra futura (off-take) para iniciativas de minería y energía.

Fuente: Gobierno de Mendoza.