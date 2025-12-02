Nueva exposición de Mendoza en la feria minera de Londres ante expertos de todo el mundo

En el segundo día de actividades en el Reino Unido y con el inicio de la London Mining Week, la delegación de Mendoza profundizó la exposición del potencial minero de la provincia que había arrancado el lunes en la previa de este encuentro, con una disertación de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
La feria minera que comenzó formalmente este martes, reúne a expertos y autoridades de 30 países y a más de 2.000 visitantes de todo el mundo.
Jimena Latorre disertó en el foro “Los desafíos del cobre: cómo equilibrar la demanda y la oferta para la transición energética”.
Jimena Latorre: "Mendoza trabaja para atraer inversiones"
“Mendoza trabaja para atraer inversiones y desarrollar su potencial minero, especialmente en cobre. Compartimos con Chile una frontera y un potencial geológico equivalente que la provincia debe aprovechar”, destacó la funcionaria mendocina.
La ministra subrayó "el posicionamiento estratégico de Mendoza y las políticas que ha implementado en los últimos años para posicionarse en el mapa mundial de la minería sostenible para la transición energética".
Latorre señaló que la provincia acompaña los estándares de inversión que demanda el mercado internacional: “Argentina impulsa el RIGI para fortalecer la estabilidad de las inversiones y Mendoza avanza en permisos más ágiles, tecnología para el control ambiental y un marco institucional moderno y confiable”.
El panel, uno de los que mayor convocatoria tuvo en el inicio de la feria, contó también con la participación de Juan Ignacio Díaz (presidente y director ejecutivo de la International Copper Association), Rohit Pathak (director ejecutivo del negocio de cobre de Hindalco Industries), Tore Prang (VP de Comunicaciones Corporativas y Asuntos Externos de Aurubis) y William Mason (analista senior de S&P Global).
Reuniones con referentes globales
La misión mendocina, integrada por la ministra, el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, mantuvo una serie de reuniones con ejecutivos de compañías internacionales de energía, minería y financiamiento.
La comitiva dialogó con Andrés Huby, quien lidera el área de productos ambientales de Mercuria Energy Trading SA, uno de los mayores grupos globales de energía y comercio de commodities.
También se reunieron con Víctor Cantore, presidente y director ejecutivo de Amex Exploration, firma canadiense dedicada a la exploración aurífera; con Lawrence Roulston, director de WestBay Capital y referente en asesoría financiera y estructuración de capital para empresas mineras junior y de mediana escala y con Steven Rudofsky, fundador de Talex Commodities Capital, especialista en financiamiento de proyectos, logística comercial, trading internacional y contratos de compra futura (off-take) para iniciativas de minería y energía.
Fuente: Gobierno de Mendoza.