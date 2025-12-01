Latorre expuso el potencial minero mendocino en Londres ante ministros de 30 países

“El trabajo y el desafío es consolidar a Mendoza como un hub financiero para recibir esas inversiones, no tan solo para Mendoza, sino para toda la región”, agregó.

Apertura de la Bolsa de Valores de Londres e importante reunión con ministros

La jornada comenzó con un desayuno en el emblemático Parlamento de Londres, ubicado en el Palacio de Westminster, y con la participación en la apertura de la bolsa de valores de Londres y continuó con la intervención de Latorre en una mesa redonda que reunió a ministros de Energía y Minería de más de 30 países, quienes debatieron los principales desafíos globales vinculados con los minerales críticos y los pilares del G7 Critical Minerals Action Plan.

jeronimo shantal jimena latorre sebastian piña La misión mendocina en Londres.

La mesa reunió, además de Mendoza en representación de Argentina, a autoridades de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, junto con delegaciones de Argelia, Brasil, Botswana, Francia, Alemania, Ghana, Italia, Arabia Saudita, Kirguistán, Nigeria, Sudáfrica, Sri Lanka, Países Bajos, Timor Leste, Ucrania, Uzbekistán y Zimbabue, entre otros países.

Los ejes de trabajo tuvieron 3 dimensiones centrales: la construcción de mercados basados en estándares responsables, la movilización de capital para proyectos sostenibles y la promoción de innovación tecnológica orientada a una economía circular de minerales críticos.

“Estas mesas permitieron profundizar en criterios de trazabilidad, transparencia, prácticas ambientales, mecanismos de financiamiento y modelos de colaboración entre gobiernos, industria y comunidades”, explicó Latorre.

jimena latorre sebastian piña y ministros La exposición de Jimena Latorre.

A lo largo de las sesiones, los funcionarios analizaron los desafíos que enfrentan los países para garantizar cadenas de suministro confiables, desde los requisitos regulatorios y la mitigación de riesgos, hasta la necesidad de alianzas estratégicas y nuevos instrumentos financieros.

También se discutió cómo acelerar la investigación, el reciclaje, la sustitución de materiales y el desarrollo de tecnologías que reduzcan la dependencia de la extracción primaria.

Tras el encuentro, la ministra destacó que estos espacios “permiten contrastar enfoques, comprender los modelos regulatorios que están aplicando otras naciones y fortalecer las estrategias que Mendoza está desarrollando para una minería moderna, transparente y alineada con la transición energética”.

La semana de trabajo comenzó el domingo con una reunión clave

El domingo, en el inicio de la misión oficial, Latorre encabezó un encuentro con el ministro de Energía y Minas de Ontario, Canadá, Stephen Lecce, junto a Shantal y Piña.

En el encuentro se intercambiaron políticas de control ambiental, transparencia y promoción de inversiones en minerales críticos. Las autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación bilateral, avanzar en mecanismos de financiamiento y consolidar a Mendoza como un actor relevante en la cadena internacional del cobre y el litio. También acordaron dar continuidad a esta agenda en la feria minera de Toronto, prevista para marzo de 2026.

La delegación provincial, según informaron desde el Gobierno, continuará desarrollando reuniones con gobiernos, reguladores, empresas tecnológicas, fondos especializados y organismos internacionales. Estas instancias permitirán presentar la cartera de proyectos de la Provincia, avanzar en acuerdos de cooperación, atraer inversiones y fortalecer la institucionalidad minera.

La misión culminará con la participación de Mendoza en Resourcing Tomorrow 2025, la feria minera más influyente del Reino Unido, que reúne a más de 2.000 líderes globales. Allí, la provincia contará con un stand propio y presentará sus oportunidades en minerales críticos ante ejecutivos senior, bancos internacionales y especialistas en transición energética.