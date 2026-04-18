El director de Minería se reunió en Chile con referentes mundiales en tecnología y sustentabilidad

jeronimo shantal empresa chile Metso es reconocida globalmente por liderar el mercado en tecnologías sostenibles, reciclado y eficiencia operativa en la industria minera. Foto: gentileza prensa de Gobierno

Firma de Chile enfocada en la tecnología y la economía circular

Durante el recorrido por las oficinas de la firma en el vecino país, Shantal analizó los desarrollos que hoy se implementan en las minas más modernas del mundo. El foco estuvo puesto en la descarbonización y la optimización de procesos para reducir el impacto ambiental.

Metso no es un actor menor en el rubro: actualmente opera la planta de reciclaje de revestimientos de molinos más grande del planeta, una innovación que permite reducir hasta un 30% las emisiones de carbono.

“Estos encuentros son importantes por el potencial de compañías como esta para convertirse en socios estratégicos. Pueden aportar conocimiento e innovación para un modelo productivo sustentable y competitivo en Mendoza”, afirmó Shantal.

El modelo mendocino

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente destacaron que este tipo de intercambios son fundamentales para:

Incorporar tecnología de punta: garantizar que los futuros proyectos en suelo mendocino utilicen maquinaria de baja emisión.

garantizar que los futuros proyectos en suelo mendocino utilicen maquinaria de baja emisión. Eficiencia hídrica y energética: aplicar soluciones técnicas que optimicen el uso de recursos críticos.

aplicar soluciones técnicas que optimicen el uso de recursos críticos. Competitividad: posicionar a la provincia como un polo atractivo para inversores que exigen estándares de sostenibilidad (ESG).

Esta política de "puertas abiertas" con proveedores chilenos y globales busca que Mendoza no solo extraiga minerales, sino que lo haga integrando una cadena de valor tecnológica que garantice el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

El interés de Mendoza por empresas como Metso coincide con el impulso del cobre como "mineral crítico" para la transición energética, un mercado donde la tecnología de procesamiento es tan importante como la extracción misma.