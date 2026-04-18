Como parte de la avanzada local por reactivar el sector bajo estrictos controles ambientales, el director de Minería de la provincia, Jerónimo Shantal, mantuvo un encuentro clave en Chile con directivos de la firma Metso. La compañía es reconocida globalmente por liderar el mercado en tecnologías sostenibles, reciclado y eficiencia operativa en la industria minera.
El director de Minería se reunió en Chile con referentes mundiales en tecnología y sustentabilidad
El objetivo es fortalecer vínculos estratégicos y avanzar en el desarrollo de una minería mendocina más eficiente, innovadora y con altos estándares ambientales
La visita forma parte de la estrategia del Gobierno para atraer proveedores de vanguardia que permitan desarrollar el Malargüe Distrito Minero Occidental con estándares internacionales.
Precisamente esta semana el propio gobernador Alfredo Cornejo se reunió con representantes de las principales compañías mineras del mundo -BHP y Teck Resources- y con el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas Valdés. Allí participó de la CESO Week en Santiago.
Firma de Chile enfocada en la tecnología y la economía circular
Durante el recorrido por las oficinas de la firma en el vecino país, Shantal analizó los desarrollos que hoy se implementan en las minas más modernas del mundo. El foco estuvo puesto en la descarbonización y la optimización de procesos para reducir el impacto ambiental.
Metso no es un actor menor en el rubro: actualmente opera la planta de reciclaje de revestimientos de molinos más grande del planeta, una innovación que permite reducir hasta un 30% las emisiones de carbono.
“Estos encuentros son importantes por el potencial de compañías como esta para convertirse en socios estratégicos. Pueden aportar conocimiento e innovación para un modelo productivo sustentable y competitivo en Mendoza”, afirmó Shantal.
El modelo mendocino
Desde el Ministerio de Energía y Ambiente destacaron que este tipo de intercambios son fundamentales para:
- Incorporar tecnología de punta: garantizar que los futuros proyectos en suelo mendocino utilicen maquinaria de baja emisión.
- Eficiencia hídrica y energética: aplicar soluciones técnicas que optimicen el uso de recursos críticos.
- Competitividad: posicionar a la provincia como un polo atractivo para inversores que exigen estándares de sostenibilidad (ESG).
Esta política de "puertas abiertas" con proveedores chilenos y globales busca que Mendoza no solo extraiga minerales, sino que lo haga integrando una cadena de valor tecnológica que garantice el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.
El interés de Mendoza por empresas como Metso coincide con el impulso del cobre como "mineral crítico" para la transición energética, un mercado donde la tecnología de procesamiento es tan importante como la extracción misma.