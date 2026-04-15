Cornejo viajó a Chile para codearse con los líderes de la minería de cobre

Pasado el mediodía, el gobernador de Mendoza se reunirá con autoridades de la empresa canadiense Teck Resources; mientras que, por la tarde, agendó una cita con el biministro de Minería y de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Daniel Mas Valdés.

La minería reunida en Chile y Cornejo presente

En la previa del Andean Brigde Forum – que tiene como objeto buscar financiamiento para la minería- que se desarrollará en Mendoza la semana que viene, la ministra Latorre explicó ante empresarios y autoridades, en el Foro de Exploraciones Mineras de CESCO, cuál es el trabajo que la provincia viene haciendo para desarrollar nuevos distritos mineros de exploración y avanzar así, en unos años, con la actividad extractiva.

Alfredo Cornejo reforzará esa labor en los mano a mano que mantendrá con empresarios líderes de la industria y con autoridades chilenas.

Mas Valdés abrió el martes el evento minero y apuntó a posicionar a Chile como una potencia minera global de largo plazo, en un contexto de fuerte competencia internacional por inversiones.

Daniel Mas Valdés mineria chile El biministro de Chile Mas Valdés abrió el martes el evento y apuntó a posicionar a su país como una potencia minera global.

Planteó que el Estado debe actuar como facilitador de la inversión privada para recuperar el dinamismo del sector, propuso marcos regulatorios especiales para impulsar su desarrollo y destacó el rol del litio, tierras raras y otros minerales críticos –como el cobre- en la transición energética.

La CESCO Dinner, con el presidente de Chile

Pasado el atardecer, el gobernador asistirá a la CESCO Dinner 2026, un punto de encuentro y networking en el que se espera la presencia del presidente de Chile, José Antonio Kast.

Alfredo Cornejo viene de participar del AmCham Summit 2026 -organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina- y de mantener una reunión clave con la secretaria de Presidencia, Karina Milei en Buenos Aires.