Una jornada de trabajo habitual terminó en una tragedia en la localidad de Cervantes, provincia de Río Negro. Este lunes que pasó, un mecánico de 45 años perdió la vida de forma instantánea tras ser aplastado por un micro de larga distancia al que le estaba realizando tareas de mantenimiento.
Tragedia y dolor: a un mecánico que arreglaba un micro le falló el cricket y murió aplastado
El accidente que se cobró la vida de un mecánico, causó una enorme conmoción por cómo sucedió la tragedia
El accidente que sacudió la tranquilidad de la ciudad de Río Negro, causó una profunda consternación, ya que se trata de un accidente inusual, esta vez con un desenlace impensado.
Tragedia en Río Negro: cómo fue el accidente
El accidente tuvo lugar en un taller ubicado sobre la calle Yrigoyen, casi intersección con la Ruta Nacional 22. Según las primeras informaciones policiales, el trabajador se encontraba debajo de la unidad de la empresa Ko-Ko realizando el cambio de uno de los neumáticos traseros.
Por causas que aún son materia de investigación, el sistema de cric o los soportes que sostenían la estructura del micro fallaron o cedieron, provocando que la pesada unidad cayera sobre el cuerpo del hombre, desatando una verdadera tragedia.
Operativo de emergencia por la tragedia en Río Negro
A pesar de la rápida intervención de los compañeros del mecánico y de los servicios de emergencia que llegaron al lugar tras el llamado al 911, los médicos del hospital local confirmaron que el mecánico falleció en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el aplastamiento.
- Intervención Policial: efectivos de la Comisaría 22 de Cervantes, Río Negro, resguardaron el área para el trabajo de los peritos.
- Peritajes: criminalística trabajó en el taller para determinar si se trató de una falla mecánica del equipo de elevación o de un error en los protocolos de seguridad.
Dolor en la comunidad por la muerte del mecánico
La tragedia causó una profunda conmoción en Cervantes y localidades vecinas, ya que el trabajador era un vecino conocido en el rubro. La justicia de Río Negro inició una causa caratulada preventivamente como "muerte en accidente laboral", y se espera que en las próximas horas se tome declaración a los testigos presenciales para esclarecer los últimos momentos previos a la fatalidad.