Tragedia y dolor: a un mecánico que arreglaba un micro le falló el cricket y murió aplastado

Por causas que aún son materia de investigación, el sistema de cric o los soportes que sostenían la estructura del micro fallaron o cedieron, provocando que la pesada unidad cayera sobre el cuerpo del hombre, desatando una verdadera tragedia.

Operativo de emergencia por la tragedia en Río Negro

A pesar de la rápida intervención de los compañeros del mecánico y de los servicios de emergencia que llegaron al lugar tras el llamado al 911, los médicos del hospital local confirmaron que el mecánico falleció en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el aplastamiento.

Intervención Policial: efectivos de la Comisaría 22 de Cervantes, Río Negro , resguardaron el área para el trabajo de los peritos.

, resguardaron el área para el trabajo de los peritos. Peritajes: criminalística trabajó en el taller para determinar si se trató de una falla mecánica del equipo de elevación o de un error en los protocolos de seguridad.

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Dolor en la comunidad por la muerte del mecánico

La tragedia causó una profunda conmoción en Cervantes y localidades vecinas, ya que el trabajador era un vecino conocido en el rubro. La justicia de Río Negro inició una causa caratulada preventivamente como "muerte en accidente laboral", y se espera que en las próximas horas se tome declaración a los testigos presenciales para esclarecer los últimos momentos previos a la fatalidad.