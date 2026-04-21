Quién era el hombre que quedó atrapado y murió ahogado: la tragedia más desesperante de todas

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Tragedia en Río Negro: quién era el hombre que perdió la vida

Fuentes oficiales confirmaron que la víctima fatal fue identificada como Walter Omar Retamal, un hombre de 49 años de edad con domicilio en la ciudad de Cipolletti, Río Negro.

Según los primeros reportes de los peritos que trabajaron en el lugar, Retamal habría perdido el control de su auto, lo que derivó en la caída al cauce de agua sin que pudiera escapar del habitáculo.

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro inició una causa para determinar con exactitud las causas de la tragedia.

Cómo murió el hombre de la tragedia

Si bien los indicios preliminares del accidente apuntan a un despiste solitario, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca para la realización de la autopsia de rigor, la cual determinará si el deceso se produjo por asfixia por sumersión o si existió alguna falla mecánica o descompensación previa al impacto.

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La noticia causó una profunda conmoción entre sus allegados en Cipolletti, Río Negro, quienes utilizaron las redes sociales para despedir al hombre mientras la justicia intenta reconstruir las últimas horas de la víctima antes del trágico desenlace.