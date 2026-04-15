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Misión oficial

Alfredo Cornejo confirmó el interés de las principales mineras del mundo por invertir en Mendoza

Cornejo se reunió en Chile con representantes de las principales compañías mineras del mundo. -BHP y Teck Resources- y con el biministro de Minería y Economía

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Alfredo Cornejo y la ministra Jimena Latorre, con directivos de Teck Resources.

Alfredo Cornejo y la ministra Jimena Latorre, con directivos de Teck Resources.

Foto: X de Alfredo Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo desarrolló este miércoles una intensa agenda de trabajo en Chile que incluyó reuniones con empresarios de las dos compañías mineras más importantes del mundo. Además, mantuvo un encuentro con el flamente biministro de Minería y Economía del gobierno de José Antonio Kast.

El propio Cornejo contó que esas dos empresas tienen un "interés concreto" por invertir en Mendoza.

El mandatario viajó al vecino país para participar de la CESO Week en Santiago, actividad que reúne al ecosistema de la industria minera.

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Alfredo Cornejo expresó en Chile su optimismo tras reunirse con gigantes del minería.

Alfredo Cornejo expresó en Chile su optimismo tras reunirse con gigantes del minería.

Alfredo Cornejo destacó el interés por Mendoza de los gigantes de la minería

"Mantuve una agenda de trabajo con algunas de las principales compañías mineras del mundo, como BHP y Teck Resources, con el objetivo de avanzar en la exploración y el desarrollo de proyectos en Mendoza", contó el gobernador.

Cornejo explicó que "estas reuniones reflejan el interés concreto que hoy genera la provincia. Ambas compañías continúan profundizando estudios y evaluaciones sobre el potencial geológico local, con foco en proyectos vinculados con el cobre y en el desarrollo de iniciativas de escala internacional"

Mendoza está dando pasos firmes para transformar su potencial en desarrollo productivo. Lo hacemos con reglas claras, seguridad jurídica y una visión de largo plazo que prioriza la sostenibilidad, la integración regional y la generación de empleo de calidad Mendoza está dando pasos firmes para transformar su potencial en desarrollo productivo. Lo hacemos con reglas claras, seguridad jurídica y una visión de largo plazo que prioriza la sostenibilidad, la integración regional y la generación de empleo de calidad

Primero Cornejo se reunió con directivos de BHP, Participaron René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos para Sudamérica; Camilo Trow, gerente de Descubrimiento, y Santiago Cichetti, gerente de Asuntos Corporativos. Allí se dio continuidad a una agenda centrada en el desarrollo sostenible de la actividad y en la articulación regional como condición para escalar proyectos.

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La agenda continuó con autoridades de Teck Resources, entre ellas Stuart McCracken, vicepresidente de Exploración; Sam Roffey, directora de Exploración, y parte de su equipo técnico global. Allí, la compañía expuso los avances en el relevamiento geológico de Mendoza y manifestó su interés en “profundizar estudios para avanzar hacia proyectos concretos en la provincia".

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El biministro chileno Daniel Mas Valdés, con Alfredo Cornejo y Jimena Latorre.

El biministro chileno Daniel Mas Valdés, con Alfredo Cornejo y Jimena Latorre.

Con el biministro de Minería y Economía

Luego del encuentro con empresarios Alfredo Cornejo y la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, estuvieron con un importante funcionario chileno.

El titular del Ejecutio mendocino relató: "Continuando con nuestra agenda en Chile, mantuvimos un encuentro con el biministro de Minería y de Economía, Fomento y Turismo, Daniel Mas Valdés, una figura clave en la política productiva del país vecino"

"Que nos haya recibido marca la relevancia de avanzar en una agenda común entre Mendoza y Chile. Intercambiamos experiencias sobre políticas públicas para el desarrollo minero y los desafíos comunes del sector. Conversamos también sobre la necesidad de avanzar en una mayor coordinación en materia de permisos, entendiendo que en Argentina cada provincia tiene su propia normativa", agregó.

Finalmente indicó Cornejo: "Coincidimos en la importancia de profundizar la integración regional, no solo en minería sino también en turismo y otras actividades estratégicas, con el objetivo de generar más desarrollo y mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades".

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