El gobernador Alfredo Cornejo desarrolló este miércoles una intensa agenda de trabajo en Chile que incluyó reuniones con empresarios de las dos compañías mineras más importantes del mundo. Además, mantuvo un encuentro con el flamente biministro de Minería y Economía del gobierno de José Antonio Kast.
Alfredo Cornejo confirmó el interés de las principales mineras del mundo por invertir en Mendoza
Cornejo se reunió en Chile con representantes de las principales compañías mineras del mundo. -BHP y Teck Resources- y con el biministro de Minería y Economía
El propio Cornejo contó que esas dos empresas tienen un "interés concreto" por invertir en Mendoza.
El mandatario viajó al vecino país para participar de la CESO Week en Santiago, actividad que reúne al ecosistema de la industria minera.
Alfredo Cornejo destacó el interés por Mendoza de los gigantes de la minería
"Mantuve una agenda de trabajo con algunas de las principales compañías mineras del mundo, como BHP y Teck Resources, con el objetivo de avanzar en la exploración y el desarrollo de proyectos en Mendoza", contó el gobernador.
Cornejo explicó que "estas reuniones reflejan el interés concreto que hoy genera la provincia. Ambas compañías continúan profundizando estudios y evaluaciones sobre el potencial geológico local, con foco en proyectos vinculados con el cobre y en el desarrollo de iniciativas de escala internacional"
Primero Cornejo se reunió con directivos de BHP, Participaron René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos para Sudamérica; Camilo Trow, gerente de Descubrimiento, y Santiago Cichetti, gerente de Asuntos Corporativos. Allí se dio continuidad a una agenda centrada en el desarrollo sostenible de la actividad y en la articulación regional como condición para escalar proyectos.
La agenda continuó con autoridades de Teck Resources, entre ellas Stuart McCracken, vicepresidente de Exploración; Sam Roffey, directora de Exploración, y parte de su equipo técnico global. Allí, la compañía expuso los avances en el relevamiento geológico de Mendoza y manifestó su interés en “profundizar estudios para avanzar hacia proyectos concretos en la provincia".
Con el biministro de Minería y Economía
Luego del encuentro con empresarios Alfredo Cornejo y la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, estuvieron con un importante funcionario chileno.
El titular del Ejecutio mendocino relató: "Continuando con nuestra agenda en Chile, mantuvimos un encuentro con el biministro de Minería y de Economía, Fomento y Turismo, Daniel Mas Valdés, una figura clave en la política productiva del país vecino"
"Que nos haya recibido marca la relevancia de avanzar en una agenda común entre Mendoza y Chile. Intercambiamos experiencias sobre políticas públicas para el desarrollo minero y los desafíos comunes del sector. Conversamos también sobre la necesidad de avanzar en una mayor coordinación en materia de permisos, entendiendo que en Argentina cada provincia tiene su propia normativa", agregó.
Finalmente indicó Cornejo: "Coincidimos en la importancia de profundizar la integración regional, no solo en minería sino también en turismo y otras actividades estratégicas, con el objetivo de generar más desarrollo y mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades".